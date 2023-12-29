تعرضت لاتهامات قاسية .. أول رد من السعودية على أزمة السوبر التركي

السعودية تخرج عن صمتها بعد أزمة كأس السوبر التركي

رد "موسم الرياض"، المنظم لبطولة كأس السوبر التركي، على الأراضي السعودية، على الاتهامات التي تتعرض لها المملكة؛ بعد إلغاء مباراة جلطة سراي وفنربخشه.

السلطات السعودية رفضت نزول نجوم جلطة سراي وفنربخشه، إلى أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ببعض الشعارات السياسية؛ الأمر الذي أدى إلى أزمة كبرى، ترتب عليها تأجيل كأس السوبر التركي، بين الفريقين.

وقال "موسم الرياض" في بيان رسمي عن الأزمة: "نود أن نؤكد في البداية، على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة، في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضي".

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وأضاف البيان: "كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها، وفقًا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم، التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها؛ خاصة أنه تمت مناقشة ذلك، مع الاتحاد التركي".

ونفى "موسم الرياضي"، منع السلطات السعودية، النشيد الوطني للجمهورية التركية في المباراة - مثلما تردد -، مؤكدًا على أنه تم الاتفاق على عزفه بشكل طبيعي، مع إبراز العلم التركي، داخل الملعب وفي المدرجات، تقديرًا للمكانة التي يتم حملها لهذه الدولة.

وكشف البيان، عن أنه على الرغم من هذا التوافق؛ إلا أن ناديي جلطة سراي وفنربخشه، لم يلتزما بما تم الاتفاق عليه؛ وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة.