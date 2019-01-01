تعثر جديد في مفاوضات النصر مع مباي دياني

الشهر الماضي شهد مرحلة طويلة من المفاوضات بين مسؤولي النصر والنادي التركي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية أن هناك بعض العقبات في إتمام صفقة اللاعب الدولي السنغالي مباي دياني لاعب نادي جلطة سراي التركي الحالي، والذي يستهدفه نادي النصر السعودي.

الشهر الماضي شهد مرحلة طويلة من المفاوضات بين مسؤولي النصر والنادي التركي، حيث لم يصل كلاهما للقيمة النهائية لبيع اللاعب.

كلما كثُرت الخيارات كلما كان السؤال أصعب🤷‍♂️

حسنًا، دعونا نُصعّب الأسئلة قليلًا😅



من بين هؤلاء🧐

يوجد لاعبان تشاركا صدارة ترتيب صانعي الأهداف بـ9 تمريرات حاسمة خلال الموسم الماضي من دورينا👟

من هما؟🤔 pic.twitter.com/81IwNJTvga — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 24, 2019

التقارير أشارت إلى أن كلا الفريقين توصلا إلى قيمة مبلغ الصفقة وهو 14 مليون يورو، وكلنه كيفية الدفع عطلت الصفقة.

صحيفة "فانتك" التركية قالت أن رغبة المفاوض النصرواي في تقسيط قيمة الصفقة، تسبب في العودة لنقطة الصفر من جديد.

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وشارك مباي دياني رفقة المنتخب السنغالي في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي وصل فيها منتخب بلاده إلى نهائي البطولة وخسر اللقب أمام الجزائر.