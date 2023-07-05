تطورات عرض الاتحاد .. صالح العمري يخرج عن صمته و"يفضح" إدارة أبها!

طفح الكيل بالجناح السعودي من تصرفات إدارة أبها معه!

بعدما خرج صالح العمري؛ جناح أيمن أبها السعودي، قبل أيام قليلة، بكل ثقة متحدثًا عن عودته لجدة من جديد، في تلميح صريح لاقتراب انضمامه لنادي الاتحاد، يبدو أن الأمور تغيرت بصورة كبيرة في الأيام الأخيرة.

الاتحاد قدم عرضًا رسميًا للعمري، الذي يتبقى في عقده مع فريقه موسم وحيد، لكن قوبل بمبالغات مالية من قبل أبها، ليعلن اللاعب تعثر الصفقة بشكل رسمي.

وأصدر صاحب الـ29 عامًا بيانًا رسميًا، اتهم خلاله إدارة أبها بعدم الوفاء بوعدها له وعدم التزام رئيسه بكلمته، بعدما التزم بطلب تجديد عقده مع النادي مع تخفيض المقابل المادي، مقابل أن يتم السماح له بالرحيل حال تلقيه عرض مناسب، وهو ما لم تلتزم به الإدارة.

وشدد اللاعب على أنه تلقى عدة عروض سواء الميركاتو الماضي أو الجاري، لكنه تفاجأ بتعنت مسؤولي أبها، والمبالغة في المطالب المالية، ليعلن على إثر ذلك التزامه في معسكر الفريق الحالي.

وجاء في جزء من بيان الجناح الأيمن السعودي: "أثناء مفاوضات تجديد عقدي قدمت تنازلات وطلبوا مني اخفض المبلغ، وقلت أبشروا أنا ولدكم وما بنختلف والرئيس بلسانه ذكر أن لو جاك عرض وتبغي تطلع ما راح نوقف في طريقك أبدًا، ومن مبدأ التعامل وحسن النية أخذت بالكلام ووقعت وجددت بنفس راضية.

"وصل للنادي أكثر من عرض وكلها كانت جيدة وتوازي المدة المتبقية من عقدي ومعقولة، لكن تفاجأت بالمطالب العالية والمبالغ فيها اللي يطلبونها وللأسف كان كل شخص يرميني على الثاني وتوقعت تكون الأمور أسهل وأبسط ويكون فيه رد للوفاء ويكون فيه احترام للكلمة لكن للأسف حصل العكس".

وأرفق بيانه بتأكيد أن احترامه أصبح للجهاز الفني وزملائه اللاعبين ومحبي النادي فقط، متجاهلًا مجلس الإدارة.