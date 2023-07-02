بعد بنزيما وكانتي .. صفقة الاتحاد الثالثة تسبق الجميع وتُعلن عن نفسها!

يبدو أن نادي الاتحاد أصبح على أعتاب الإعلان عن صفقته الثالثة خلال الأيام القادمة، بعدما نجح في التعاقد مع الفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويبحث نادي الاتحاد عن تدعيم صفوفه، من أجل إعداد الفريق الذي سيشارك في كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في جدة، خلال ديسمبر المقبل.
ونشر صالح العمري جناح نادي أبها عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" فيديو له، يُلمح فيه بالانتقال إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وعلق العمري خلال مغادرته من جدة إلى معسكر أبها قائلًا: "أدري أنني بروح وأرجع ولكن ليس هناك مشكلة"، في إشارة إلى عودته إلى جدة للانتقال إلى الاتحاد.
العمري جناح نادي أبها يعد أحد أهداف الاتحاد خلال صيف 2023، من أجل تدعيم الفريق المتوج بدوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي موسم 2022-2023.
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