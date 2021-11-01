من يستحق الفوز بلقب أفضل قلب دفاع أيمن في العالم؟ منافسة كبيرة بين مجموعة من الأسماء اللامعة

يطلق GOAL بالتعاون مع لعبة FIFA 22 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح وضعنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحارس ثم أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل قلب دفاع أيمن من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 21 والذين كانوا:

سيرخيو راموس | تقييم فيفا 22: 88 | بالرغم من إصاباته المتكررة الموسم الفائت وعدم مشاركته مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان منذ انضمامه الى الفريق لا أنه أظهر الموسم الفائت قيمته الكبيرة مع النادي الملكي بالأخص في المباريات التي كانت تشهد غيابه إن كان في الدوري الاسباني أو دوري الأبطال

فيرجيل فان دايك | تقييم فيفا 22: 89 | من أبرز أسباب تراجع ليفربول الموسم الفائت في البريميرليغ كانت خسارة قائد الخط الخلفي للريدز فيرجل فان دايك الذي برهنت إصابته البليغة مدى تأثيره.

هذا الموسم شهد عودة الثبات والثقة للمدافع الهولندي ومعه عودة الريدز للمنافسة بشراسة في صراع اللقب.

روبن دياز | تقييم فيفا 22: 87 | تتويج مدافع بلقب أفضل لاعب في البريميرليج ليس بأمر سهل، على المدافع أن يكون استثنائياً بحق، وهو ما أثبته روبن دياز في موسمه الأول حيث ساعد مانشستر سيتي على التتويج بلقب الدوري الانكليزي والوصول إلى نهائي دوري الأبطال

خاليدو كوليبالي | تقييم فيفا 22: 86| المدافع الذي كان على رادار كبار الأندية الموسم الفائت، بالرغم من عدم تتويجه بأي لقب إلا أن صلابته الدفاعية تفرض نفسها.

كوليبالي كان قد حل ثالثاً في ترتيب أفضل المدافعين لفيفا 21 العام الفائت.

ليوناردو بونوتشي | تقييم فيفا 22: 85| بطل يورو 2020، المدافع الايطالي أعاد ترسيخ قيمته الدافعية الكبيرة في أذهان المتابعين في بطولة الأمم الأوروبية 2020 بالرغم من الموسم السيء الذي حظى به فريقه يوفنتوس محلياً إلا أن بونوتشي حظي بصيف مميز جداً كان خلال محط أنظار الجماهير

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