تصنيف فيفا | كرواتيا تتقدم والبرتغال تتراجع
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم في التصنيف الشهري.
منتخب بلجيكا حافظ على صدارة التصنيف كما استمر منتخب فرنسا في المركز الثاني متفوقًا على البرازيل صاحبة المركز الثالث ثم انجلترا رابعًا.
كرواتيا خطفت المركز السادس من البرتغال الذي تراجع إلى المركز السابع بينما حافظت منتخبات إسبانيا والأرجنتين وكولومبيا على المراكز الثامنة والتاسعة والعاشرة.
🚨 نسخة جديدة من التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
🔝تعرف على ترتيب المنتخبات بعد إجراء 177 مباراة دولية
هنا كل جديد ✍👇
— FIFA.com - عربي #BeachSoccerWC 🏖🇵🇾 (@fifacom_ar) November 28, 2019
وحقق المنتخب الماليزي أفضل تقدم في التصنيف بعد حصوله على 31 نقطة بينما كان مينامار أفضل منتخب يرتقي في الترتيب بواقع 11 مركزًا.
ويعد منتخب نيكاراجاوا أكبر المتراجعين في الترتيب بالهبوط 13 مركزًا بينما منتخب فلسطين فقد 27 نقطة كأسوأ منتخب في التصنيف.
وسوف يُصدر التصنيف القادم في 19 ديسمبر المقبل.
جدير بالذكر أنّ مصر تراجعت في التصنيف بينما ارتقت منتخبات الجزائر وتونس وكذلك قطر والكويت وغيرها.