تصنيف فيفا | كرواتيا تتقدم والبرتغال تتراجع

الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر تصنيفه الشهري لترتيب منتخبات العالم

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم في التصنيف الشهري.

منتخب بلجيكا حافظ على صدارة التصنيف كما استمر منتخب فرنسا في المركز الثاني متفوقًا على البرازيل صاحبة المركز الثالث ثم انجلترا رابعًا.

كرواتيا خطفت المركز السادس من البرتغال الذي تراجع إلى المركز السابع بينما حافظت منتخبات إسبانيا والأرجنتين وكولومبيا على المراكز الثامنة والتاسعة والعاشرة.

🚨 نسخة جديدة من التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola

🔝تعرف على ترتيب المنتخبات بعد إجراء 177 مباراة دولية

هنا كل جديد ✍👇

وحقق المنتخب الماليزي أفضل تقدم في التصنيف بعد حصوله على 31 نقطة بينما كان مينامار أفضل منتخب يرتقي في الترتيب بواقع 11 مركزًا.

ويعد منتخب نيكاراجاوا أكبر المتراجعين في الترتيب بالهبوط 13 مركزًا بينما منتخب فلسطين فقد 27 نقطة كأسوأ منتخب في التصنيف.

وسوف يُصدر التصنيف القادم في 19 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أنّ مصر تراجعت في التصنيف بينما ارتقت منتخبات الجزائر وتونس وكذلك قطر والكويت وغيرها.