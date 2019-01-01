تصنيف الفيفا | العراق والجزائر يتقدمان ومصر تتراجع

تعرف على ترتيب أندية الفيفا للمنتخبات العربية

حافظ المنتخب التونسي الأول لكرة القدم عن تواجد على رأس المنتخبات العربية في القارة الإفريقية، وذلك في تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر الجاري.

وتواجد المنتخب التونسي الـ 27 على الصعيد العالمي والثاني إفريقيا ليرتقي مركزين، كما استمر الجزائر في المركز الرابع أفريقيًا ولكنّه ارتقى 3 مراكز عالمية ليحتل المركز 35.

المنتخب المغربي تراجع مركز واحد وحل في المركز الـ 43 على الصعيد العالمي، والخامس على الصعيد القاري، كما هبط المنتخب المصري مركزين ليصبح في المركز 51.

منتخب موريتانيا تقدم 6 مراكز دفعة واحدة ليصبح في المركز 99 كما ارتقى المنتخب الليبي إلى المركز 101.

على صعيد عرب آسيا، حافظت قطر في الصدارة، حيث تقدمت مركزين لتصبح في الـ55 عالميًا والخماس آسيويًا،وتقدمت العراق 4 مراكز لتصبح الثاني عربيًا في آسيا والـ 70 عالميًا بينما هبط منتخب الإمارات 4 مراكز ليأتي في الترتيب 71 عالميًا، كما ارتقت سوريا 4 مراكز لتحتل الترتيب 79 عالميًا ثم عمان في المركز 81 عالميًا بعد قفزه 3 مراكز.

لبنان أيضًا ارتقت مركزين لتحتل الترتيب 89 عالميًا والأردن في المركز 97 بتفوق مركز واحد عن الشهر الماضي ثم البحرين في المركز 100 بعد ارتقاء مركز واحد.

فلسطين هبط 7 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 106 على المستوى العالمي أما اليمن ففي المركز 144 بأقل 3 مراكز عن الشهر الماضي وارتقى الكويت 9 مراكز واحتل المركز 147 عالميًا.

جدير بالذكر أنّ الترتيب مُنح اعتمادًا على نتائج الفرق في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وكذلك تصفيات آسيا وكأس العالم.

ولم يحدث أي تغييرات واضحة في ترتيب أول 10 منتخبات سوى بتبادل المراكز بين كرواتيا والبرتغال.