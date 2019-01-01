تصفيات يورو 2020| هازارد يقود بلجيكا للفوز الأول على روسيا
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تغلب المنتخب البلجيكي على ضيفه الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مستهل تصفيات يورو 2020.
تقدم يوري تيليمانس في الدقيقة 15، وتعادل دينيس تشيريشيف في الدقيقة التالية مباشرةً.
وفي الدقيقة 45 اقتنص إيدين هازارد التقدم من ركلة جزاء، لينهي الشوط الأول بتقدم منتخب بلاده 2-1.
وفي الدقيقة 88 تلقى هازارد تمريرة ميشي باتشواي ليسجل ثالث الأهداف، ويحسم أول 3 نقاط لبلاده في المجموعة.
بذلك يحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث بفارق الأهداف عن قبرص التي فازت على سان مارينو 5-0، ثم كازاخستان التي هزمت اسكتلندا 3-0.