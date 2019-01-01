مفاجأة في اختيارات بلماضي لقائمة الجزائر استعدادًا لزامبيا وبوتسوانا

جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أعاد الثنائي عربي هلال سوداني وهريس بلقبلة لقائمة الخُضر

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة الفريق التي ستواجه زامبيا وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

ولم يخرج المدرب الجزائري عن المعتاد وواصل اعتماده على المجموعة التي تُوج معها بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 في يوليو الماضي على الأراضي المصرية.

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المفاجآت لم تغب عن خيارات بلماضي، إذ أعاد للخُضر العربي هلال سوداني مهاجم أولمبياكوس الذي غاب عن البطولة الأفريقية وعن المنتخب طيلة الأشهر السابقة بسبب الإصابة.

المفاجأة الأكبر كانت استدعاء هاريس بلقبلة الذي استبعد من قائمة محاربي الصحراء قبل انطلاق الكان بسبب ارتكابه فعل غير أخلاقي، وقد أعاده بلماضي للفريق بعد تألقه مع فريقه بريست الفرنسي.

وحضرت الأسماء المعتادة في القائمة وأبرزها رياض محرز ويوسف بلايلي وعدلان قديورة، وفيما يلي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: رايس مبولحي، عز الدين دوخة، أليكسندر أوكيدجة.

الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، جمال بلعمري، مهدي تاهرات، عيسى ماندي، أيوب عبد اللاوي، إلياس حساني.

الوسط: عدلان قديورة، هريس بلقبلة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، سفيان فيغولي، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي.