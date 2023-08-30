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رغم تصريح كاسترو .. تسريب خطير عن مستقبل تاليسكا يمهد لـ"خلافات عنيفة" في النصر

أحمد فرهود
Al Nassr - Anderson TaliscaGOAL AR
النصرتاليسكاLuís Castroدوري روشن السعوديانتقالات

مفاجأة جديدة في مستقبل أندرسون تاليسكا

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"أندرسون تاليسكا مستمر ولن يرحل".. هكذا حسم البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، مستقبل النجم البرازيلي، مع الفريق الأول لكرة القدم.

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الشائعات ظلت تطارد تاليسكا، طوال الأسابيع والأشهر الماضية؛ قبل أن يعلن كاسترو، استمرار اللاعب في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وذلك في تصريحاته بعد الفوز الكبير على الشباب (4-0)، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من تصريحات المدير الفني البرتغالي.. إلا أن الإعلامي الرياضي علي الحربي، سرب معلومات مفاجئة، عن مستقبل النجم البرازيلي، مع الفريق النصراوي.

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وتحت عنوان "مؤكد".. كتب الحربي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أندية خليجية وفريق تركي، لا زالوا يتفاوضون مع النصر؛ من أجل شراء عقد اللاعب أندرسون تاليسكا".

وزاد الإعلامي الرياضي من الجدل، بكشفه عن أن الإدارة النصراوية، ستتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل تاليسكا، نهاية الأسبوع الحالي.

جدير بالذكر أن لويس كاسترو، شدد على أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، في الصفقات القادمة واللاعبين الراحلين عن النصر؛ وإذا صدقت معلومات الحربي، بشأن دراسة الإدارة "العروض" المقدمة إلى تاليسكا؛ فإنها قد تؤدي إلى إشعال الخلاف مع المدير الفني البرتغالي.

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  • 92702كريم بنزيما
  • 9831خاليدو كوليبالي
  • 17729روبرتو فيرمينو
  • 7939نجولو كانتي
  • 20032مارسيلو بروزوفيتش
  • 40939صفقة أخرى
189172 الأصوات

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