تشيلسي ينافس توتنهام على جوهرة روما

كشافة كلا الناديين سيشاهدون قمة روما ويوفنتوس من قلب "الأولمبيكو"

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن تشيلسي سينافس جاره اللندني توتنهام على جوهرة روما دياوارا، تمهيدًا للتوقيع معه عاجلاً أو آجلاً.

وبحسب ما ذكره موقع "توتو ميركاتو"، فإن بعض من كشافة تشيلسي وتوتنهام سيتواجدون في مدرجات ملعب "الأولمبيكو" لمراقبة الشاب الغيني عن كثب في مباراة روما ضد يوفنتوس.

وأكد المصدر أن صاحب الـ22 عامًا، هو الهدف الرئيسي للثنائي اللندني، بعد ظهوره اللافت تحت قيادة المدرب باولو فونسيكا منذ بداية الموسم الجاري.

وبدأ دياوارا مشواره في جنة كرة القدم عام 2015 مع بولونيا، قبل أن يوقع معه نابولي في صيف 2016 مقابل رسوم قُدرت بنحو 14.5 مليون يورو.

وقد انضم إلى صفوف الذئاب في الميركاتو الصيفي الأخير، في صفقة كلفت الإدارة حوالي 21 مليون يورو، ومنذ بداية الموسم يشارك بانتظام مع الفريق، بخوض 15 مباراة في مختلف المسابقات.

وسيخوض روما مباراة اليوم وهو في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف ومباراة أقل من أتالانتا صاحب المركز الرابع.

بينما حامل لقب المواسم الثمانية الماضية، فسوف يسافر إلى العاصمة وفي المركز الثاني برصيد 45 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن المتصدر إنتر، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام أتالانتا في سهرة السبت.