تشيلسي يرصد 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن نادي تشيلسي مهتم بالحصول على خدمات الحارس يان أوبلاك من صفوف أتلتيكو مدريد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي تشيلسي يسعى للحصول على خدمات الحارس السلوفيني يان أوبلاك، نجم أتلتيكو مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن أوبلاك قد دخل قائمة أولويات نادي تشيلسي من أجل الموسم المقبل.

ويرى المدرب فرانك لامبارد في أوبلاك المنقذ الخاص بمشروعه في صفوف تشيلسي، في ظل عدم التفاهم الكبير بينه وبين كيبا أريثابالاجا.

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ولا يمانع لامبارد بحسب ما أوضحت تقارير صحفية أخرى في إنجلترا التخلي عن خدمات كيبا في صفقة تبادلية حيث يذهب هو لأتلتيكو مدريد مقابل قدوم أوبلاك.

ويفكر النادي اللندني في تقديم عرض قيمته 100 مليون يورو، وهو ما سيجعل أوبلاك الحارس الأغلى في تاريخ سوق الانتقالات عبر التاريخ.

وكان أوبلاك قد جدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد قبل حوالي عام واحد فقط، بالتحديد في أبريل من عام 2019 وهو ما مدد بقائه في صفوف النادي الإسباني حتى 2023.

جدير بالذكر أن العقد الجديد لأوبلاك رفع الشرط الجزائي الخاص به من 100 مليون يورو لـ 120 مليون يورو، أي أكثر بـ 20 مليون عما ينوي تشيلسي أن يدفع.