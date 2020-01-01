تشيلسي يُخطط لصفقة مدوية في مركز حراسة المرمى

خطة أيضًا من ميلان..

تداولت تقارير صحفية إنجليزية عزم تشيلسي التعاقد مع جيانلويجي دوناروما، لاعب ميلان، من أجل دعم مركز حراسة المرمى خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعاني تشيلسي هذا الموسم بوضوح في حماة عرينه، حيث تراجع مستوى كيبا وقرر فرانك لامبارد الاعتماد على بديله ويليام كابايرو، وسط أنباء أن البلوز بالفعل يخطط لبيع الأول بحلول الميركاتو الصيفي.

صحيفة صنداي اكسبرس تحدثت أن تشيلسي قد تواصل مع مينو رايولا، وكيل دوناروما، وطلبوا منه أن يبقيم على اطلاع على حالة الدولي الإيطالي رفقة الروسونيري في الفترة القادمة.

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عقد دوناروما في سان سيرو ينتهي في صيف 2021، ومن الصعب أن يجدد تعاقده في ميلانو بسبب مطالباته المادية هو ووكيله المرتفعة، مما يمهد الطريق لخروجه إلى إنجلترا على الأرجح.

اكسبرس قالت أن سعر صاحب الـ20 عامًا سيبلغ 55 مليون جنيه استرليني فقط، وبالطبع فإن هذا المبلغ ليس بالمهول في ظل ما يعيشه سوق الانتقالات من تضخم هائل في الأسعار.

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لكن ليس تشيلسي وحده الراغب في دوناروما، فبحسب التقرير، أيضًا باريس سان جيرمان يضع عينه نصب خليفة بوفون، وكذلك الأمر في ريال مدريد رغم تألق تيبو كورتوا في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد متصل، فإن لاتسيو يضع عينه نصب التعاقد مع بيدرو رودريجيز، لاعب تشيلسي، مستغلًا نهاية عقده بنهاية هذا الموسم وأنه بات متاحًا للانتقال مجانًا بدون تكلفة.

يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية لا يزال مجهول الموعد سواء بالبداية أو النهاية في ظل تفشي فيروس كورونا وتأجيل كرة القدم حول العالم على أن تستأنف على الأرجح في يونيو المقبل.



