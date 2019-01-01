تشيلسي يأمل في استعادة كالوم هوسدون قبل نهائي اليوروباليج

تعرف على حالة نجم تشيلسي كالوم هودسون قبل مواجهة آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن نجم تشيلسي الشاب أودوي كالوم هودسون قد يكون جاهزًا للمشاركة في نهائي الدوري الأوروبي.

وسيواجه تشيلسي غريمه وجاره اللدود آرسنال في المباراة النهائية للدوري الأوروبي في مباراة ستشكل طريق إنقاذ الموسم لكلا الفريقين.

وقبل المواجهة بحوالي أسبوعين، أفادت الصحف الإنجليزية بأن فرص النجم الصاعد لتشيلسي كالوم هودسون تتزايد للحاق بالمباراة النهائية.

وكان تشيلسي قد أعلن من قبل نهاية موسم لاعبه الشاب بعد تعرضه لتمزق في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه ضد بيرنلي في ختام الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مايو ٢٠١٩

ولكن مع وصول البلوز إلى نهائي الدوري الأوروبي، أصبحت مشاركة كالوم هودسون متوقعة نظرًا لأن نهاية موسمه التي أعلن عنها الفريق كانت تتعلق بنهاية منافسات البريميرليج.

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يُذكر أن الجناح الإنجليزي صاحب الـ18 عامًا مرتبط بعقد ينتهي مع البلوز صيف 2020 ويرفض تجديده حتى الآن، إذ يمتلك عرضًا قويًا ومغريًا من بايرن ميونيخ.