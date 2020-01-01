ليستر يفاوض بديل شيلويل تحسباً لرحيله

الصفقة قد تتم الآن أو في الميركاتو الصيفي

إشارة جديدة نحو اقتراب رحيل بن شيلويل ظهير ليستر سيتي عن الثعالب هذا العام، بقيام النادي الإنجليزي بالتفاوض لضم ريان بيرتراند مدافع ساوثامبتون.

شيلويل ارتبط بالرحيل عن صفوف ليستر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو بالصيف، والانضمام لأحد كبار البريميرليج وبالتحديد تشيلسي ومانشستر سيتي.

المدرب فرانك لامبارد مدرب البلوز، يعتبر مركز الظهير الأيسر أولوية له في يناير، لهبوط مستوى الثنائي إيمرسون بالميري وماركوس ألونسو.

تقارير صحفية أكدت دخول ليستر في مفاوضات جدية مع بيرتراند، لإجبار ساوثامبتون بالتخلي عنه، خاصة وأن عقده ينتهي خلال عام ونصف.

ورغم المحاولات الجدية لضم ظهير القديسين، يطمح الثعالب للحفاظ على شيلويل، ومقاومة جميع العروض المتوقع تقديمها للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي، والإبقاء عليه حتى الصيف على أقل تقدير.

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المهمة لا تبدو سهلة على ليستر وكذلك للأندية الراغبة لضم شيلويل، حيث من المتوقع مطالبة النادي الإنجليزي بمقابل مادي ضخم للتخلي عن اللاعب، ربما يتقارب مع حصل عليه من بيع هاري ماجواير لمانشستر يونايتد الصيف الماضي بـ80 مليون جنيه إسترليني.

ويتطلع لتشيلسي لبيع أي من إيمرسون أو ألونسو، بوجود اهتمام إيطالي من يوفنتوس وإنتر لضمهما، أملاً في الحصول على بعض الموارد لتمويل صفقة شيلويل.