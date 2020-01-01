لامبارد: الإصابات أفسدت موسمنا ولا توجد عداوة مع مورينيو

مواجهة متجددة بين تشيلسي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، على احترامه الشديد للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، قبل المباراة المرتقبة بينهما بالدوري الإنجليزي.

لامبارد يستعد لاستضافة مورينيو على ملعب ستامفورد بريدج غداً السبت، تكراراً لمواجهة الدور الأول التي انتهت بفوز تشيلسي 2/0 في معقل سبيرز.

العلاقة توترت بين الثنائي عقب المباراة الأولى، بعد تصريحات البرتغالي التي انتقد فيها أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي، وتسببه في طرد سون هيونج مين، ليخرج لامبارد ليرد على مدربه السابق.

المزيد من الفرق

وقال مدرب البلوز في المؤتمر الصحفي للمباراة:"علاقتي بمورينيو جيدة وأحترمه كثيراً، لا يوجد أي تفكير بالمعركة بيننا، هو مدرب رائع لديه لاعبين مميزين من الناحية الهجومية".

وأضاف:"ربما تتغير العلاقة بيننا بسبب اختلافات العمل، ولكن الاحترام المتبادل يظل كما هو بغض النظر عن أي شيء آخر".

وأما عن إمكانية اللعب بـ3 مدافعين:"سعدت كثيراً بتعامل اللاعبين مع هذه الخطة ونجاحهم في تطبيقها، نحن في الدوري الأفضل بالعالم، لذلك علينا الاستعداد بشكل مختلف بكل مباراة".

منح الفرصة لجيرو:"هناك إمكانية كبيرة لظهوره في المباراة بفضل استعداده المميز الفترة الأخيرة، كل ما عليه هو مواصلة العمل فقط".

الفشل في التأهل لدوري الأبطال:"الحكم ليس لي بهذا الشأن، عانينا العديد من الإصابات هذا الموسم، ما نعلمه أننا الآن في المركز الرابع وفرصتنا كبيرة في الحفاظ عليه لكن المهمة ليست سهلة".

جلوس كيبا على دكة البدلاء:"القرار متبادل بيني وإدارة النادي، الأمر يعود للمستويات على أرض الملعب، كل ما عليه هو التدرب وإظهار شخصية جيدة للظهور مرة أخرى كأساسي".

الضغوط عليه:"الأمر ليس بجديد في هذه اللعبة، بالنسبة لي فأنا أزدهر تحت الضغط وأستمتع به كل أسبوع، الأيام الماضية كانت صعبة بعد الخسارة من مانشستر يونايتد يوم الإثنين، والآن الجميع يضعنا خارج الحسابات في انتزاع المركز الرابع".

الأبطال ثم إنتر .. أسبوع الاختبار في يوفنتوس

ستيرلينج: نؤمن بإمكانية الإطاحة بريال مدريد وهذا سر قوة زيدان

وتابع:"نحن نمر بفترة انتقالية هذا الموسم، والجمهور يدرك ذلك جيداً، العديد من الفرق لم تمر بكم الإصابات التي نعاني منها الآن، نجولو كانتي لعب 50% فقط من مبارياتنا، والجمهور يحترم كل هذه الجوانب ويدعمنا باستمرار".

الغيابات:"كانتي لن يلعب لوجود مشكلة عضلية وكذلك كريستيان بوليسيتش لا نعلم موعد عودته، لوفتس تشيك بالقائمة المشاركة وكذلك أندرياس كريستينسين، تامي أبراهام قد يلعب بنسبة 70%".

ويلعب تشيلسي مباراة الغد وهو في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ41 نقطة، بفارق نقطة وحيدة فقط عن توتنهام الخامس بينما يأتي شيفيلد يونايتد سادساً بـ39 نقطة ومانشستر يونايتد بالمرتبة السابعة بـ38 نقطة.