تشيك يعود من الاعتزال لإنقاذ مرمى تشيلسي!

خطوة غير متوقعة..

أدرج تشيلسي حارسه الأسطوري بيتر تشيك في قائمة الفريق التي تحتوي على 25 لاعبًا لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

تشيك أعلن اعتزاله ممارسة كرة القدم منذ عامين، وحاليًا يعمل كمستشار تقني في الجهاز الفني للبلوز بقيادة فرانك لامبارد.

إلا أن تواضع مستويات كيبا وبديله ويلي كاباييرو مع عدم وضوح الصورة بالنسبة للحارس الجديد إدواردو ميندي، جعل الإدارة تقترح عليه العودة من الاعتزال لإنقاذ الموقف.

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الحارس الأسطوري سيكون هو الحارس الرابع وقُيِّد كغطاء لمركز حراسة المرمى في حالات الطوارئ، وذلك وفقًا لما أعلنه النادي في بيانٍ رسمي.

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تشيلسي كتب "تم ضم بيتر تشيك إلى القائمة كغطاء لمركز حراسة المرمى كطوارئ. هذه خطوة احترازية بسبب الظروف غير المسبوقة الناجمة حاليًا عن فيروس كورونا. يشغل منصبًا كلاعب غير متعاقد".

وتدرب تشيك في الأسابيع القليلة الماضية مع تشيلسي، وبحسب ما قاله فرانك لامبارد وقتها فإن تلك الخطوة كانت من أجل "نقل خبرته إلى حراس المرمى".

قد يكون المُعلن أن تشيك مجرد حارس رابع، لكن مع الكوارث التي يقدمها كيبا مؤخرًا وفي ظل إصابة الحارس الجديد ميندي، قد يُشاهد تشيك في الملاعب مرة أخرى.