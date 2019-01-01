تشونج: تعلمت الكثير في مانشستر يونايتد هذا الموسم

ليس بغاضب من وجوده على الدكة..

يعتقد تاهيث تشونج، لاعب مانشستر يونايتد، أنه مر بالكثير من منحيات التعلم مع المانيو هذا الموسم مشيرًا إلى أن تجربته لا تزال مميزة على أي حال.

وكان تشونج قد تم تصعيده إلى الفريق الأول في الفترة الأخيرة، في إطار سياسة مانشستر الجديدة بالاعتماد على مواهب أكاديمية الشباب.

تشونج تحدث وقال "كنا ناوجه الكثير من منحيات التعلم واكتسبنا خبرة كبيرة هذا الموسم، التجربة مذهلة ومميزة للغاية حتى الآن، كونك لاعب في الفريق الأول فهو أمر تحلم به، الأولاد الصغار يبدأون كذلك لذلك فهو أمر جيد حقًا."

وتابع "مستوى التدريب مختلف بكل التأكيد عن تدريب قطاعات الشباب، التدريب والمباريات أكثر قوة وصرامة، ولكن واصل التدريب والسعي وستحصل على فرصتك، كما قلت كانت تجربة مميزة لنا كشباب."

مانشستر يونايتد سيكون على موعد كبير مع تشيلسي في بطولة كأس كارباو يوم الأربعاء في إطار دور الـ 16 في المباراة المقرر لها في ملعب ستامفورد بريدج، وقد يكون لتشونج فرصة في المشاركة.

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اللاعب تحدث عن كونه بديل بشكل عام، فقال "إنها واحدة من الأشياء التي تعتاد عليها، الإيقاع يتواجد في المباراة وتحاول أن تتأقلم عليه، تكتسب خبرة بهذا الأمر، أنا مستمتع به حقًا."

واختتم حواره "في الواقع الأمر يتوقف على المباراة نفسها وكيف تسير الأمور فيها، تعليماتك تختلف من مباراة لأخرى أيضًا، المدرب يخبرك في النهاية، انزل إلى الملعب واستمتع وقم بما أنت جيد فيه."

يذكر أن تشونج الذي يبلغ من العمر 19 عامًا قد شارك هذا الموسم في 4 مباريات منهم مباراتين كأساسي في الدوري الأوروبي والكأس.