لامبارد: الهزيمة أمام اليونايتد في الدوري لن تكون محور حديثي مع لاعبيني عن مباراة الكأس!

المؤتمر الصحفي لمدرب تشيلسي..

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، أن هزيمة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لن تكون محور حديثه مع لاعبيه قبل مباراتهما في كأس كاراباو.

ويلتقي البلوز مع المانيو مساء الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن دور الـ 16 من كأس كارباو، وقد توقع البعض أن يكون حديث لامبارد مع لاعبيه مكثفًا طلبًا للثأر من مباراة الدوري التي فازتها كتيبة أولي جونار سولشاير برباعية نظيفة في الأولد ترافورد.

ولكن لامبارد رفض هذا الطرح، فقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "لا، لم اتحدث عن هذا الأمر مع اللاعبين. مباراة الدوري وكأنها على بعد مليون ميل وقد انتهت، لن اتجهالها ولكن عندما تلعب أمام فريق بحجم مانشستر يونايتد، فيمكن أن يلدغك بأربعة اهداف بما يمتلكمه من لاعبين على مستوى عالٍ، لا أعتقد أن هذا السياق سيؤثر على مباراة غدًا بالنسبة لنا."

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"نحن في تحسن، هذا هو الشيء الأساسي في كرة القدم، هذا ما نريده منذ بداية فترة الإعداد، والشيء السعيد أننا نرى إشارات على تحقيق التحسن من خلال الفوز في سبع مباريات، هناك الكثير من الأشياء التي نحبها وهناك أيضًا الكثير من الأشياء التي لا نزال في حاجة إلى تحسينها. لن أُغالي في آمالي، فالكرة دومًا تعضك إن فعلت ذلك، ولكن الوضع الحالي من تقدم في المستوى والأداء يشجعك على مواصلة العمل والبحث عن المزيد."

كما أجاب مدرب ديربي كاونتي السابق على سؤاله حول ما إذا سيمنح اللاعبين الشباب الفرصة في هذه المباراة، فقال "أعرف ما تقوله، ولكننا سنستهدف جميع اللاعبين وسنستخدم أسلوبًا احترافيًا. نريد الفوز في كل مباراة، وسنمنح مباراة مانشستر يونايتد نفس الأهمية والقيمة والاهتمام الذي منحناه لمباراة أياكس الأسبوع الماضي والذي سنمنحه الأسبوع المقبل أيضًا، في كل مباراة لتشيلسي يجب أن تعطي كل ما لديك لتحقيق الفوز."

"لقد سُئلت لماذا لم أفعل تغييرات كثيرة ضد بيرنلي، أظن أن هذا اختصاصي عندما أرى أن اللاعبين أدوا بشكل رائع، فيمكن للبعض الآخر أن يتحصلوا على فرصهم في مباريات أخرى، الأمر ليس له علاقة بأن اللاعبين شباب أم لا، بل يتعلق بكم عدد الدقائق التي خاضها كل لاعب، سواء كان شابًا أو خبيرًا."

وعن اليونايتد "لا أريد التحدث عنهم كثيرًا، فارق النقاط بيننا وبينهم يتحدث ومجموع ما حققناه منذ هزيمتنا منهم جيد للغاية، لا أحتاج للحديث والتركيز عليهم، فهناك حقيقة ثابتة بأنهم نادٍ مليء باللاعبين الكبار، وما قاموا به في الصيف من تعاقدات بمبالغ كبيرة يثبت ذلك أيضًا. لا يجب على الناس أن يكونوا متحمسين للغاية بما نقوم به، وكذلك أعتقد ألا نكون منتقدين للغاية لما في الأندية الأخرى."

وأخيرًا، فقد أعلن المدرب الإنجليزي أن نجولو كانتي وأنطونيو روديجير غير جاهزين للمباراة.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث، ليستر سيتي، في الوقت الذي يقبع مانشستر يونايتد في المرتبة السابعة برصيد 13 نقطة.