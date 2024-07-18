تشواميني يدفع ضريبة فشل ريال مدريد في ضم ليني يورو

المدافع الواعد اتجه إلى الدوري الإنجليزي

بدأ ريال مدريد يُفكر جديًا في الخروج من مأزق الفشل في التعاقد مع ليني يورو مدافع ليل الفرنسي الذي بات على أعتاب الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وقد تحدثت الصحف عن خطة بديلة بطلها نجم النصر لكن يبدو أن هناك خطة أخرى تعتمد على الموارد الداخلية للفريق.

مدافع ليل فضل القبول بعرض النادي الإنجليزي بحسب التقارير الواردة أمس الأربعاء، والبالغ قيمته 60 مليون يورو، بجانب 12 مليون متغيرات للنادي الفرنسي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت يوم أمس إلى أن مسؤولي النادي الإسباني اتجهوا للخطة البديلة وهي محاولة التعاقد مع إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي، خاصة بعد مستواه الممتاز مع منتخب إسبانيا في يورو 2024 ومساهمته في التتويج باللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شبكة "ريليفو" الإسبانية كشفت النقاب عن خطة أخرى تتعلق بالنجم أوريلين تشواميني، حيث أوضحت أن المسؤولين في البيت الأبيض قد يتجهوا لخطوة تبدو غير متوقعة وهي عدم التعاقد مع أي مدافع هذا الصيف والاعتماد على لاعب الوسط الفرنسي في قلب الدفاع.

تشواميني لعب 10 مباريات في الموسم الماضي كقلب دفاع وقد قدم أداءً جيدًا، وهو ما يجعله قد يتحول من "حل الطوارئ" لغياب المدافعين إلى زميل ثابت للثنائي أنتوني روديجر وميليتاو، على الأقل حتى تعافي دافيد ألابا وعودته للعب في نهاية العام الجاري.