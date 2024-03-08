بعد تشكيك كريستيانو رونالدو .. الكشف عن "كوارث تحكيمية" أنقذت الهلال أمام الرياض

أخطاء تحكيمية مؤثرة في ديربي الهلال والرياض..

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يبدو أن سخرية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، من قرارات حكم مباراة الهلال والرياض، مساء اليوم الجمعة؛ كانت على "حق".

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الهلال "المتصدر" قلب تأخره أمام الرياض بهدف إلى الفوز (3-1)، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليوسع الفارق مع النصر "الوصيف"، إلى 12 نقطة.

وشهدت المباراة، احتساب الحكم "3 ركلات جزاء" لمصلحة الزعيم الهلالي؛ ما أثار سخرية رونالدو، وغضب البرازيلي أودير هيلمان، المدير الفني لنادي الرياض.

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وفي هذا السياق.. أعلن المحلل التحكيمي عمر المهنا، عدم صحة ركلتي الجزاء الثانية والثالثة، اللتين تم احتسابهما لمصلحة الهلال.

المهنا قال في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط": "ركلة جزاء غير صحيحة أعلن عنها حكم المباراة لصالح الهلال في الدقيقة 64.. المدافع لم يرتكب أي خطأ من الأخطاء الـ12".

وكشف المحلل التحكيمي، عن أن ركلة الجزاء الثالثة التي تحصل عليها الفريق الهلالي، في الدقيقة 90، غير صحيحة أيضًا؛ حيث كان هناك تنافس طبيعي على الكرة.

جدير بالذكر أن الهلال، وصل بالفوز على الرياض، إلى الانتصار السابع والعشرين على التوالي في مختلف المسابقات، في انتظار تأكيدات موسوعة جينيس، على معادلة الرقم القياسي العالمي، المسجل باسم الفريق الويلزي نيو ساينتس.

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