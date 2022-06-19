تشجيع الهلال استقامة؟ .. "جهل وكلام تافه!"

الزعيم يمر حاليًا بمرحلة حاسمة في طريقه للحفاظ عل

وصف الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، المحلل الفني أحمد الحربي بـ"الجاهل"، بعدما أشاد الأخير بمشجعي نادي الهلال السعودي، واعتبر إشادته عنصرية تجاه مشجعي الأندية المنافسة.

الطريقي أحد الإعلاميين المعارضين للزعيم، إذ يتولى الرد على كل من يقلل من أي نادٍ منافس، لحساب الأزرق.

ودخل الإعلامي الرياضي في خلافات عديدة مع عدد من الهلاليين، ربما على رأسهم محمد الدعيع؛ حارس مرمى الزعيم الأسبق، في أكثر من مناسبة، حتى وصل الأمر بينهما إلى الجهات القانونية، وأُجبر الطريقي على الاعتذار له قبل سنوات، لكنه لم يتوقف بعدها عن انتقاد تصرفاته.

ماذا حدث بين الطريقي والحربي؟

الحربي يرى أن تشجيع الهلال استقامة، وهو ما رفضه الطريقي، كونه يشير إلى أن كل من لا ينتمي للزعيم يعتبر غير مستقيمًا.

الحربي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تشجيع الهلال استقامة وليس ميول".

وقام الطريقي بنشر تغريدة المحلل الفني، معلقًا: "الجاهل ينتج كلاما تافها لا عمق فيه، فما كتب بالتغريدة "عنصرية"، فمن هو العنصري؟ ـ هو شخص يعتقد أن هناك فروقات ورثها من عرقه/سلالته، أو يعزوها لانتمائه لجماعة. لهذا يعتقد أن الاستقامة بالكيان المنتمي له، ومن لا ينتمي له غير مستقيم".

وأضاف: "تنويه : ـ الجهل هو الأب الشرعي للعنصرية".

الجاهل ينتج كلاما تافها لا عمق فيه، فما كتب بالتغريدة "عنصرية"، فمن هو العنصري؟

ـ هو شخص يعتقد أن هناك فروقات ورثها من عرقه/سلالته، أو يعزوها لانتمائه لجماعة.

لهذا يعتقد أن الاستقامة بالكيان المنتمي له، ومن لا ينتمي له غير مستقيم.

تنويه :

ـ الجهل هو الأب الشرعي للعنصرية.

دوكم🌹 https://t.co/4nZGdD5bAv — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) June 19, 2022

يذكر أن الزعيم يمر حاليًا بمرحلة حاسمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، متساويًا في النقاط مع الاتحاد؛ صاحب الوصافة، لكن يتفوق الهلال في المواجهات المباشرة.

وهناك جولتين فقط على نهاية الموسم، يكفي الهلال الفوز بهما ليحافظ على اللقب الذي احتكره في الموسمين الماضيين، فيما يحتاج الاتحاد للفوز بالجولتين مع انتظار تعثر الزعيم، كي يتوج بطلًا لأول مرة منذ موسم 2008-2009.

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