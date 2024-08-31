فيديو| لم ينلها تشافي .. لفتة طيبة من جماهير برشلونة تجاه هانسي فليك بعد سباعية بلد الوليد

برشلونة يكتسح بلد الوليد (7-0) ويحافظ على العلامة الكاملة..

قدمت جماهير نادي برشلونة، لفتة رائعة إلى الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد النتيجة العريضة أمام بلد الوليد، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

برشلونة قدم عرضًا رائعًا، واكتسح بلد الوليد، بنتيجة (7-0)، حيث شارك في مهرجان السباعية، كل من رافينيا (هاتريك)، روبرت ليفاندوفسكي، جوليس كوندي، داني أولمو، فيران توريس، ليحافظ على العلامة الكاملة، ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني.

وعقب تسجيل فيران توريس للهدف السابع في الدقيقة 84، حرصت جماهير برشلونة على الهتاف للمدرب الألماني، مرددين "هانسي فليك"، في تكريم لم يشهده المدرب السابق للعملاق الكتالوني، تشافي هيرنانديز، رغم قيادة البرسا للتتويج بلقب الدوري في موسم 2022-2023.

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وحقق برشلونة العديد من الأرقام المميزة في مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، حيث بات ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل 4 أهداف في أولى 4 مباريات لبرشلونة منذ ليونيل ميسي في موسم 2018-19، كما بات لامين يامال أول لاعب أقل من 18 عامًا، يصل إلى المساهمة رقم 14 في أولى 42 مباراة له بالدوري، بعدما صنع هدف ليفاندوفسكي الثاني، فضلًا عن فليك الذي بات أول مدرب لبرشلونة، يفوز في أولى 4 مباريات بالدوري، منذ إرنستو فالفيردي في موسم 2017-2018.

ووجه برشلونة رسالة إنذار إلى ريال مدريد، حامل اللقب، في الصراع على لقب الدوري الإسباني، وذلك بعدما حصد الريال 5 نقاط في أولى 3 مباريات، بالتعادل مع ريال مايوركا ولاس بالماس بنتيجة (1-1)، والفوز على بلد الوليد (3-0).