برشلونة وبلد الوليد | سحر هانسي فليك الحلال يضع ريال مدريد في ورطة.. وكيف فكرتم في بيع رافينيا؟!

برشلونة خيالي!

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره بلد الوليد بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب الفريق الكتالوني.

ذلك الفوز جاء بإقناع، وبمستويات مذهلة للنادي الكتالوني الذي لم يترك مجالًا للصدفة أمام الضيوف على عكس أول ثلاث جولات عندما فاز بهدفين لهدف على كل من فالنسيا وأتلتيك بيلباو ورايو فاييكانو.

كيف فاز برشلونة وبهذه النتيجة كبيرة؟ ومن تميز في تلك المباراة وكيف يمكن للنادي الكتالوني أن يكون يضع ضغطًا على ريال مدريد بهذه الطريقة؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي: