تشافي: لولا ميسي لكان مارادونا أفضل لاعب في التاريخ!

استغل مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، مباراة نابولي في مسابقة الدوري الأوروبي لمديح أسطورة البرسا ليونيل ميسي.

ويلتقي برشلونة مع نابولي في ملعب دييجو آرماندو مارادونا في إياب ملحق دور الـ16، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في كامب نو بهدف لمثله.

ماذا قال تشافي عن ميسي ومارادونا؟

وسُئل تشافي عن شعوره للعب في ملعب يحمل اسم مارادونا، فأجاب "إنه دافع إضافي، وإنه لشرف لنا".

كما أضاف "إنه لاعب كرة قدم حركنا جميعًا وكان مرجعًا لنا، مازلنا نشاهد مقاطعه حتى الآن ونشعر بالإثارة".

وتابع "لولا ظهور ميسي، لكنا الآن نتحدث عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لقد شكّل حقبة ومازلنا نتذكره".

ماذا قال تشافي عن مباراة نابولي والدوري الأوروبي؟

أما عن ما تمثله مباراة نابولي، قال "إنها مباراة صعبة، إنها أداة إعادة الثقة لنا، نحن متحمسون ونريد إظهار قدرتنا على المنافسة".

وواصل "ستكون خيبة أمل كبيرة إن خسرنا، نحن متحمسون كثيرًا لهذه البطولة حتى وإن لم تكن دوري أبطال أوروبا".

وأتم "ليس عدلًا أن أقول رأيي عن شخصية برشلونة أوروبيًا بالمواسم التي لم أكن فيها هنا، ما أراه الآن أن علينا العودة لنموذج النادي التاريخي".

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