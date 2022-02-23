ميسي: علاقتي مع مبابي تتحسن، ومن الصعب الفوز بدوري الأبطال!

يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن من الصعب التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا لأنها تتطلب الكثير من المقومات وأن الفريق الأفضل لا يفوز دائمًا.

وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر موقع نادي باريس سان جيرمان الرسمي والذي تحدث عن عدة أمور لعل أبرزها علاقته مع زملائه في الفريق.

وقال ليونيل ميسي: "إنه لأمر رائع أن أتواجد على أرضية الميدان برفقة الأفضل، لقد حظيت بفرصة فعل ذلك لوقت طويل في برشلونة والآن لدي الفرصة لفعل ذلك مجددًا في باريس، لذا أنا سعيد جدًا في باريس وأنا متحمس للاستمرار في فعل ذلك".

أضاف: "باريس فريق يتطور منذ 10 إلى 11 سنة، الكثير من الطموحات والرغبة للاستمرار في التطور، ومجالات كبيرة في أثناء التطور، وهو يملك الكثير من القوّة لقدرته على القيام بذلك، اعتقد اليوم أنه واحد من أكبر الأندية في العالم وهو يستمر في التطوّر".

وشدد الأرجنتيني عن دوري الأبطال: "اعتقد أننا نملك الفريق اللازم لمحاولة الفوز بها، ونحن متحمسون وحريصون على تحقيقها".

واصل ليونيل ميسي حديثه عن أبطال أوروبا: "علينا الهدوء، لأنه كما قلت من الصعب أن تفوز بدوري الأبطال، الفريق الأفضل لا يفوز دائماً، عليك أن تكون على علم بكل التفاصيل وأن تصنع فريقاً رائعاً، لأنه في النهاية الفرق الأقوى هم من يحققون أهدافهم، ونحن على الطريق، ونتطلع لجعل الفريق أقوى".

وعن علاقته مع لاعبين الفريق: "دي ماريا لدي معرفة سابقة به في المنتخب الوطني وناي لعبت معه سابقًا في برشلونة، كيليان لم أعرفه، وشيئا فشيئا تتحسن المعرفة بيننا، وفوق كل شيء التعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل في الميدان للشعور بالثقة فيما بيننا".

ووصل ميسي إلى باريس سان جيرمان مطلع هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد فشل تجديد المفاوضات بينه وبين برشلونة.

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