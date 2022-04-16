مزادات خيرية وعقوبات مالية .. ما الذي يحدث لقمصان النجوم بعد المباريات؟!

عناصر لعبة كرة القدم عديدة متنوعة، وتفاصيلها تعد أكثر من تفاصيل أي رياضة أخرى، ربما لذلك تمتلك الشعبية الأكبر في العالم.

عدد الأشخاص الذين يعملون من أجل قيام كرة القدم حول العالم يتجاوز المليار شخص، سواء كلاعبين أو مدربين أو جامعي بيانات وغيرها من التخصصات.

أحد تلك التخصصات مرتبط بعمال غرف الملابس، الذي يملكون مهام واضحة عليهم القيام بها كل مباراة، وتلك المهام اختلفت من زمن لآخر، وجزء لا يتجزأ منها يخص قمصان النجوم

ما الذي يحدث للقمصان عقب انتهاء المباراة؟

لأن ظروف الأندية وقواعدها هي والبطولات التي تخوضها ليست واحدة ومن المستحيل توحيدها، فمصير قمصان كرة القدم عقب انتهاء المباريات غير ثابت، ومتغير من فريق لآخر.

هناك أندية كبيرة تستخدم أكثر من قميص واحد في كل مباراة، وفرق أخرى حالتها المادية لا تسمح لها بهذا فتقوم باستخدام القمصان وإعادة استخدامها حتى تهترئ وتصبح غير صالحة للاستخدام.

الأمر نسبي ويختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى غيره، لذلك دعونا نستعرض فيما يلي ظروف مختلفة وشهادات أشخاص من داخل المطبخ، لنعرف مصير قمصان كرة القدم عقب كل لقاء:

قميص واحد فقط للموسم كله

في بدايات الدوري الإنجليزي بشكله الحالي وحتى نهاية التسعينات من القرن الماضي كان نجوم الأندية يرتدون القميص نفسه في كل مباراة.

بالطبع كان هناك استثناءات لتلك القاعدة، تتمثل في المواجهات التي تخوضها الفرق خارج ملعبها، حيث كان يتم تخصيص القميص الثاني صاحب اللون المختلف.

وبالتالي كان كل لاعب كرة قدم يرتدي قميصين فقط خلال الموسم كله، ويرتفع ذلك الرقم إلى ثلاثة أو أكثر حسب حالة كل قميص.

بعد نهاية كل مباراة كان عمال غرف الملابس يحصلون على القمصان ويأخذونها من أجل تنظيفها في غرف مخصصة لذلك قبل أن يعيدوا تغليفها وإرسالها لهم من جديد.

Goal/Getty

عامل غرف ملابس مانشستر يونايتد يروي شهادته

في 2016 خرج ألبرت مورجان، عامل غرف ملابس مانشستر يونايتد في العقد الأول من القرن الجديد ليفصح عن مصير القمصان بعد المباريات.

وقال مورجان: "عدد القمصان المستخدمة في مباراة واحدة يختلف من فريق لآخر، ومن مناسبة لغيرها".

وأضاف: "في الطبيعي تقوم الأندية الكبيرة باستخدام نفس القميص لمباراة أو مباراتين من أجل تقليل النفقات قدر الإمكان".

وأكمل: "كل الأندية تؤكد على عمال غرف الملابس أن يكون لديهم قميص إضافي نظيف وجاهز للاستخدام في أي وقت يطلبه اللاعب".

إذا كان لديك فرصة للحصول على قميص رقم 9، أي قميص ستختار؟ 👕 pic.twitter.com/NQpSLdQexc — GOAL Arabia (@GoalAR) August 9, 2019

الأندية الكبيرة ورفاهية التغيير في الوقت الحالي!

في الوقت الحالي تقوم الأندية الكبيرة باستخدام ثلاثة قمصان لكل مباراة، حيث يرتدي اللاعب قميص في الشوط الأول، وآخر في الشوط الثاني.

ويتواجد مع عامل غرف الملابس قميص ثالث لأي حالة طارئة، مثل قطع القميص أو تعرضه للتلون بلون الدم حالة وجود إصابة أو شيء مماثل.

ما الذي يحدث للقمصان في الأندية الكبيرة بعد المباريات؟

وجود ثلاثة قمصان لكل لاعب عقب المباراة هو أمر مرهق بكل تأكيد، فإلى أين ستذهب كل تلك القمصان، ومن يستفيد بهم؟

بحسب ما أكدت تقارير صحفية عديدة فالكثير من تلك القمصان تذهب في الأساس إلى جمعيات خيرية ويتم التبرع بها للمحتاجين.

بالطبع اللاعب يملك حرية نسبية في التصرف في القميص الخاص به، بالأخص لو كان له ذكرى خاصة أو مناسبة معينة.

بعض النجوم يقومون بمنح قمصانهم للجماهير عقب المباراة، وغيرهم يستبدلونها مع الخصوم، والبعض الآخر يحتفظ بها لنفسه ولا يردها للنادي.

لكن في كل تلك الحالات يكون اللاعب مطالب بدفع ثمن القميص للنادي، بنفس السعر الرسمي له في المتجر الخاص بالفريق.

Goal/Getty

الأندية في النهاية لا تريد توزيع القمصان على الجماهير، وتريد منهم أن يشترونها من المتجر الرسمي، لذلك فمنح القمصان لهم من النجوم يخصم بشكل تلقائي من رواتبهم.

صحيح أن المبلغ يكون ضئيلًا بالنسبة لرواتب هؤلاء النجوم، لكنه يمنح الجماهير شعورًا إضافيًا بالتميز عندما يحصلون على القمصان.

كيف يتم التعامل مع الفئات السنية الصغيرة؟!

الأمور تختلف كليًا مع الفئات السنية الأصغر في الكرة الأوروبية، فعلى عكس الفريق الأول في كل الأندية، يرتدون نفس القمصان طوال الموسم.

عمال غرف الملابس في الفئات السنية الصغيرة يحصلون على ثلاثة قمصان لكل لاعب في بداية الموسم، أول قميص يرتديه اللاعب في الشوط الأول.

والقميص الثاني يرتديه في الشوط الأخير من المباراة، بينما يحتفظون بقميص احتياطي حال تعرضت أي ملابس للضرر خلال المواجهة.

بعد نهاية كل مباراة يأخذ عمال الملابس القمصان وينظفونها ويعيدونها للنجوم الشباب في المباراة التالية حتى يرتدون قميصًا في الشوط الأول ومثله في الثاني والثالث يبقى احتياطيًا معهم.

هناك استثناء واحد فقط في الفئات السنية الأقل، بحسب ما أكد والد أحد النجوم الشباب في فريق ساوثامبتون تحت الـ 17 عامًا.

قال نيك كينجستون في تصريحات لـ "إل بي سي": "في المباريات الكبيرة يُسمح للشباب بتبديل القمصان مع الخصوم، أو بالاحتفاظ بها".

وأضاف: "لكن هذا الأمر لا يتم إلا بالاتفاق المسبق، ولو حدث أي شيء من ذلك دون الاتفاق مع النادي يتم تغريم الشباب".

Goal/Getty

قمصان المناسبات الخاصة

بعض الأحيان نرى قمصان كرة قدم مطبوع عليها اسم الخصم وتاريخ المباراة ونوع المناسبة سواء كانت نهائي بطولة أو مواجهة في دور حاسم.

ذلك النوع من القمصان يحمل ذكرى خاصة للغاية سواء للنجم الذي يرتدي أو الخصم الذي يستبدل قميصه معه بعد المباراة.

لذلك تسمح الأندية بتبديل ذلك النوع من القمصان دون أن يتكلف اللاعب عبء دفع ثمنه للنادي بعد نهاية المباراة.

لكن في أحيان أخرى يتم الاستعانة بتلك القمصان من قبل الأندية لإطلاق مزادات علنية يتم بيعها فيها ومنح العائد القادم منها لجهات خيرية مختلفة.