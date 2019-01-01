تشافي وبوعلام يدعمان صفوف السد أمام بيرسبوليس

الفريق لا يبحث سوى عن الفوز أمام منافسه الإيراني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شهدت تدريبات السد القطري اليوم استعدادًا لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا عودة النجم تشافي للتدريبات الجماعية بعد غيابه للإصابة منذ يناير الماضي.

وسيخوض متصدر الدوري القطري مباراة مهمة يوم الثلاثاء القادم أمام بيرسبوليس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ولا يستهدف الفريق سوى الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم، خاصة بعد خسارته اللقاء الأول أمام الأهلي السعودي بهدفين دون رد.

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وحسبما نقل الموقع الرسمي للنادي، فقد شهد التدريب معنويات عالية من جانب اللاعبين، مع تركيز المدير الفني "جوزفالدو فيريرا" على التدريبات البدنية قبل الانتقال للجوانب المهارية بالكرة ثم تدريبات خاصة على المرمى من العمق والطرفين، وخصص المدرب البرتغالي كذلك جزءً من التدريب لكيفية التعامل مع الكرات الهوائية سواء في الهجوم أو الدفاع.

وبجانب عودة تشافي، فقد انتظم خورخي بوعلام في تدريباته الخاصة التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للسد، بعد غيابه عن مباراة الأهلي الأخيرة للإصابة.