عدي زهران يعتذر، والفيصلي يُعاقبه بقسوة وصرامة

اللاعب أخطأ واعتذاره لم يُنقذه من العقوبة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم عدي زهران مدافع الفيصلي الأردني باعتذار لناديه وجماهيره وجماهير الكرة الأردنية عما بدر منه عقب نهاية مباراة فريقه ضد الوحدات يوم الخميس الماضي، لكن هذا الاعتذار لم يُنقذه من العقوبات الصارمة التي اتخذها النادي بحقه.

وكان صاحب الـ28 عامًا قد احتفل بانتصار فريقه على الوحدات 2-1 في كلاسيكو الكرة الأردنية بطريقة مشينة ومسيئة، مما استدعى إدارة النادي لعقابه بقسوة وصرامة، إذ قررت إيقافه عن اللعب لمدة شهر بجانب حرمانه من راتبه لمدة 3 أشهر.

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وأكد بكر العدوان رئيس مجلس إدارة النادي أن ما قام به زهران يحمل إساءة للكرة الأردنية، وأعلن كذلك حرمانه من مكافأة الفوز على الوحدات.

اللاعب كان قد نشر فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي يعتذر خلاله للجميع ويؤكد ندمه على ما فعله ويعد بعدم تكراره أبدًا.

يُذكر أن انتصار الفيصلي على الوحدات رفع رصيده إلى 35 نقطة ليبقى ثانيًا في جدول ترتيب دوري المناصير الأردني بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة في الصدارة.