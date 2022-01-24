تشافي: اللاعبون احتفلوا بالفوز على ألافيس كأنهم حققوا لقبًا!

اعتبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن الفوز خارج ملعبه بهدف دون رد على ألافيس يعد أمرًا جيدًا، على الرغم من أنه كان ينتقد نفسه بشأن جودة المباراة.

برشلونة عاد بفوز ثمين من ملعب مينديزوروزا معقل نادي ألافيس، في ختام الجولة 22 من منافسات موسم 2021-22 لبطولة الدوري الإسباني، بفضل هدف سجله الهولندي فرينكي دي يونج في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

ماذا قال تشافي عن الفوز؟

وبعد المباراة تحدث تشافي في المؤتمر الصحفي عن الفوز، مؤكدًا على قيمته الكبيرة وأهميته في الوقت الحالي.

وقال تشافي: "لقد كلفنا الكثير، لقد كانت ثلاث نقاط حاسمة وكان الفريق بحاجة ماسة إليها واستحقها".

وأضاف: "كما قلت، لقد سطعت الشمس من جديد، هذا الفوز يدل على أن هناك حياة داخل هذا الفريق".

وتابع: "كنا أفضل في الشوط الثاني، لأن اللاعبين فهموا بشكل أفضل متى يجب أن يهاجموا أو متى يجب أن يمروا".

ما هو رد فعل لاعبي برشلونة على الفوز؟

تشافي شدد على أن لاعبي برشلونة يمرون بأوقات عصيبة ويعانون من مشاكل في الثقة حاليًا، وهو ما دفعهم للاحتفال بجنون بعد الفوز الصعب على ألافيس.

وقال مدرب برشلونة: "اللاعبون يمرون بأوقات عصيبة وثقتهم متدنية للغاية، لقد احتفلوا في غرفة الملابس كما لو كانوا حققوا لقبًا".

وأضاف: "أحيانًا تكون الأمور غير عادلة مع اللاعبين، بوسكيتس، دي يونج، ألبا، الذي تعرض لانتقادات كثيرة لكنه لعب مباراة رائعة".

وأكمل تشافي: "ليس من السهل ارتداء قميص برشلونة، لأنه يزن 20 كليوجرامًا أكثر من أي قميص آخر".

ما هو موقف ديمبيلي؟

وتطرق تشافي للحديث عن عثمان ديمبيلي الذي غاب عن تدريبات برشلونة يوم الأحد قائلًا: "لم يظهر لأنه لم يكن على ما يرام، لكن بصراحة لم يتغير أي شيء".

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