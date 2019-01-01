خاص جول - فيليبي لويس: صلاح يستحق كل شيء وصل له

نجم فلامنجو مشاعره مختلطة بين الحزن لضياع كأس المونديال وبين الفخر بما قدمه فريقه

أعرب فيليبي لويس؛ نجم فلامنجو البرازيلي، عن حزنه لضياع كأس العالم للأندية بالهزيمة أمام ليفربول الإنجليزي، مشيدًا في الوقت نفسه بما قدمه فريقه.

الريدز توجوا أبطالًا لكأس العالم للأندية قطر 2019، بالفوز أمام فلامنجو بهدف وحيد، سجله فيرمينيو في الشوط الأول الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف. (طالع تقرير المباراة)

وقال لويس، خلال تصريحات خاصة لـ"جول GOAL": "المونديال هو البطولة الأفضل في العالم، تضم أفضل الحراس وأفضل اللاعبين ومجموعة من أفضل مدربي العالم، بجانب المهاجمين الرائعين، ونحن قدمنا أفضل ما لدينا، خلقنا عدة فرص، لكنني حقًا أشعر بحالة من الحزن في داخلي، لأنني كنت أود الحصول على الكأس".

وبسؤاله عن الحديث الجانبي الذي دار بينه وبين النجم المصري محمد صلاح؛ لاعب الريدز: "زاملته في تشيلسي، هو حقًا صديق رائع ولاعب مميز، ويستحق كل ما وصل له في حياته، لأنه شخص عظيم ونقي القلب".

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يذكر أن ليفربول وصل للنهائي بعدما نجح في التغلب على مونتيري المكسيكي بثنائية نابي كيتا وروبيرتو فيرمينيو، مقابل هدف وحيد للمكسيكي، أحرزه روجيليو فونيس.

أما فلامنجو فصعد بعدما هزم الهلال السعودي بثلاثية سجلها دي أراسكايتا وبرونو هينريكي ولاعب الزعيم علي البليهي بالخطأ في مرماه، مقابل هدف وحيد للأزرق سجله سالم الدوسري.

بينما حصل مونتيري على الميدالية البرونزية في البطولة، إذ تغلب على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.