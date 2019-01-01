تشافي:أتمنى عودة نيمار رغم صعوبة إتمام الصفقة

تعرف على تصريحات تشافي حول ضم برشلونة لنيمار

أكد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، أنّ التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان سيكون رائعًا رغم صعوبة المفاوضات.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة برشلونة استعادة نيمار خلال الصيف الجاري.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "عودة نيمار ستكون رائعة للغاية، ولكني أرى أنّ الأمر لن يكون بهذه السهولة".

وتابع: "لقد رأينا أمورًا لم نتوقعها من قبل في سوق الانتقالات مثل رحيل اللاعب ذاته إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو".

المدير الفني الحالي للسد القطري رأى أن صاحب الـ 27 عامًا بين الأفضل في العالم وسيقدم الإضافة للنادي الكتالوني حال تم التعاقد معه.

🎙️ريفالدو: "في هذه اللحظة، أكتر لاعب برازيلي أحبه هو نيمار، وإتمنى له العودة إلى برشلونة في القريب" 🔴🔵 pic.twitter.com/jWEr0jdNIN — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وحول اقتراب البلوجرانا من ضم أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد، علّق: "إنّه لاعب رائع ونجم عالمي وصنع الفارق مع الروخي بلانكوس وكذلك منتخب فرنسا".

واختتم: "أعتقد أنّ الأمر ليس رسميًا بعد ولكنّه بات قريبًا للغاية. صفقة رائعة ومفيدة للفريق".

جدير بالذكر أنّ مراسل شبكة "بي إن" الإخبارية أكد دفع برشلونة للشرط الجزائي في عقد اللاعب وحسم الصفقة على أن يكون الإعلان الرسمي اليوم، الجمعة.