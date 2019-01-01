تشابي ألونسو: يورجن كلوب هو المدرب المثالي في كرة القدم

الأسطورة يتحدث عن مسيرته التدريبية بشكل عام..

تحدث تشابي ألونسو، أسطورة كرة القدم، عن تطلعاته وآماله في عالم التدريب، والذي دخله بالتدريج من خلال توليه تدريب رديف ريال سوسيداد في الفترة الراهنة، وتمنى أن يكون قادرًا على اختيار الفرق التي يدربها مستقبلًا.

الدولي الإسباني تحدث لصحيفة ليكيب الفرنسية وقال "بمجرد اعتزالي أخذت بكلمات يوهان كرويف الخالدة عندما قال أن أجمل شيء هو لعب كرة القدم وثاني أجمل شيء هو التدريب.".

"هل لدي علامة معينة كمدرب؟ لا، ولكن الأهم هو ما يشعر به اللاعبون، وهذا ما أخبرهم به. إذا شعرت بشيء لا يشعر به لاعبيني، فإن أفكاري بالتبعية عديمة الفائدة، يجب أن أُغيرها حينها وأكون في خدمتهم."

"خبرتي باللعب في الدوريات المختلفة سمح لي بالتكيف سريعًا، لذا فريقي الحالي في دوري الدرجة الثانية الإسباني ومع ذلك اندمجت فيه سريعًا وبالتبعية إذا ذهبت إلى أي مكان في المستقبل فيمكنني التكيف سريعًا، ولكنني لست متعجلًا."

ألونسو له صولات وجولات مع سوسيداد ثم ليفربول ثم ريال مدريد وأخيرًا بايرن ميونخ، وقد حقق لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، إلى جانب عدد كبير من الألقاب المحلية مع مختلف الفرق التي مثلها في مسيرته، وبالتأكيد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية مع إسبانيا.

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"ما أريده هو أن أكون قادرًا على اختيار المكان الذي سأدرب فيه، أحب التدريب هنا في سوسيداد وإسبانيا، أريد أن آخذ الخطوات بشكل طبيعي ولا أجبر أحدًا على شيء، هذه هي الخطوات الأولى في مسيرتي مع المكان الذي بدأت فيه، منطقي للغاية."

وعن المدربين الكبار قال "لتكون مدربًا مثاليًا عليك الجمع بين الإدارة والخبرة الفنية، وأظن أن يورجن كلوب كذلك، لديه الاثنين معًا، أنا لا أقول ذلك لأنني لعب في ليفربول، ولكنك ترى ما لديه من كاريزما عالية وعلاقته مع اللاعبين التي تظهر بعد نهاية كل مباراة.".

"العلاقة القوية التي تجمعه باللاعبين تأتي كنتيجة للعلاقة التي صنعها مع النادي أيضًا، يعرف بيب جوارديولا أيضًا القيام بذلك، ورافايل بينتيز كذلك."

وأتم "لقد أعجبني جوزيه مورينيو بقدرته على قراءة المباريات وقدرته على الرد عندما تحتاج المباراة لذلك.".