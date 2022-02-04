تسريب يقلب الطاولة .. اتفاق غريب بين النصر وحمد الله!

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن تسريب بشأن اتفاق تم بين نادي النصر والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق السابق، ولاعب الاتحاد الحالي.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن نادي النصر قد حصل على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن تم دفع المستحقات المتأخرة للمغربي حمد الله لاعب الفريق السابق.

ما هي تفاصيل الاتفاق الغريب بين النصر وحمد الله؟

ونشر البكيري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، نشر فيها التسريب الموجود في عقد النصر مع عبد الرزاق حمد الله.

وجاء نص التسريب، ببنود في عقد حمد الله مع النصر، تم وضعها من جانب إدارة النادي السابقة برئاسة صفوان السويكت، حيث تضمنت حصول حمد الله على الآتي:

250 ألف يورو مكافأة حصوله على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين.

250 ألف يورو مكافأة التتويج بجائزة أفضل لاعب بدوري المحترفين.

250 ألف يورو في حال تسجيل 10 أهداف في الدوري السعودي للمحترفين.

450 ألف يورو في حال تسجيل 15 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين.

500 ألف يورو مكافأة التتويج بكأس السوبر السعودي.

800 ألف يورو مكافأة التتويج بلقب دوري المحترفين.

وجاء إجمالي المكافآت التي تم رصدها لحمد الله 10.7 مليون ريال سعودي، وهي التي تعد قيمة مالية كبيرة جدًا للمهاجم المغربي المميز.

لا ترمي الناس بالحجارة وبيتك من زجاج.

لذا اللي لازم (تدريه) وغيرك. هذه حقوق #حمدالله الموجودة في عقده مع #النصر وتجاهلتها #لجنة_الكفاءة_المالية مع ذلك حصل النصر على الرخصة. كيييف ؟

شكرا لزميل نصراوي على هذه الوثيقة💣👇 https://t.co/3iC1zpZvYa pic.twitter.com/cuVKU62Fg8 — محمد البكيري (@m_bukairy) February 3, 2022

ما هو موقف النصر من الكفاءة المالية؟

البكيري أبدى استغرابه من حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية، بالرغم من عدم تسديد المستحقات المالية المتأخرة لحمد الله، حيث علق على الأمر قائلًا:

"لا ترمي الناس بالحجارة وبيتك من زجاج، لذا اللي لازم "تدريه" وغيرك، هذه حقوق حمد الله الموجودة في عقده مع النصر، وتجاهلتها لجنة الكفاءة المالية، مع ذلك حصل النصر على الرخصة كيف؟".

وبعد أن سخر أحد متابعي البكيري منه، رد عليه قائلًا: "الله يحفظك، حمد الله تقدم بشكوى للجنة، بعد حصول النصر على الكفاءة".

وبذلك تنقلب الطاولة على النصر، بعد حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بالرغم من أن اللاعب المغربي لم يحصل على مستحقاته المالية، وقيامه بتقديم شكوى للجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة لسحب الشهادة.

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