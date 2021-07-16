تسريبات رئيس ريال مدريد تُثير "هوسًا" لدى بيكيه!

لا يتوقف عن الحديث عنها..

يبدو أن تسريبات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تسببت في هوس كبير لنجم برشلونة جيرارد بيكيه، الذي لم يتوقف عن الحديث عنها عبر حسابه بموقع تويتر.

الصحف الإسبانية تناقلت تسريبات بيريز الأخيرة التي قام خلالها بالهجوم على إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس وكريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.

آخر ضحايا بيريز كانوا مجموعة جديدة من أساطير الريال وهم لويس فيجو وروبيرتو كارلوس وجوتي.

بيكيه بدوره قضى يومه على تويتر في السخرية من هذه التسريبات من خلال الرد على برنامج "Chiringuito" المعروف بانتمائه إلى ريال مدريد.

Y los audios, para cuándo? — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 15, 2021

البداية كانت من رصد البرنامج لتصريحات رئيس برشلونة جوان لابورتا حول تجديد ليونيل ميسي، ليرد بيكيه "ومتى ستصدر التسجيلات الصوتية؟".

كما رد بيكيه على تغريدة أخرى عن فوز روما الأول مع جوزيه مورينيو بعشرة أهداف نظيفة وكتب "فازوا 10-0 لكن ليس لديهم تسجيلات صوتية!".

La Roma gana 10-0 pero no tenéis los audios.



Becarios NO! — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 15, 2021

وواصل بيكيه هوسه بتسجيلات بيريز، فرد على البرنامج المدريدي مجددًا عند سؤالهم للجماهير حول رأيهم في آخر الأخبار بوضعه هاشتاج التسجيلات.

Una monedita y no hay audios. 💸 — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 15, 2021

وأخيرًا، رد بيكيه على الصحفي خوانما سانشيز بعد تغريدته عن تجديد ميسي بقوله "أموال قليلة لكن لا توجد تسجيلات!".

الجدير بالذكر أن بيكيه قد سخر من كاسياس عبر إنستجرام أيضًا مستخدمًا لما قاله بيريز في نعت الحارس الإسباني.