تريبييه: من يتدرب مع سيميوني يحبه

ماذا قال تريبيه بعد الشهور الأولى التي قضاها في أتلتيكو مدريد مع دييجو سيميوني؟

قال كيفين تريبييه نجم أتلتيكو مدريد حاليًا وتوتنهام الإنجليزي سابقًا إن التدريب مع دييجو سيميوني يجعلك تحبه أكثر من مجرد التعامل معه عن بعد.

وكان تريبييه قد انتقل إلى صفوف الروخيبلانكوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بعدما بزغ نجمه مع توتنهام وتألق معهم لسنوات.

وحول التدرب مع سيميوني قال كيفين تريبييه إنه شيء مختلف عن التدرب مع أي مدرب آخر، مؤكدًا أن شخصية سيميوني تجعل اللاعبين يقاتلون أكثر.

وأضاف: "لقد وصلت إلى أتلتيكو مدريد في الصيف، تفاجأت بحجم الجهد المبذول في التدربيبات والعقلية التي يتعامل بها المدرب الأجنتيني"

وتابع: "لقد استفدت كثيرًا من الحصص التدريبية التي خضتها معه وشعرت أنني اقتربت منه أكثر على المستوى الشخصي كذلك خارج الملعب"

وأردف: "من يشاهد سيميوني من بعيد يحترم عمله ويشيد بما يقدمه في كرة القدم، أما من يقترب منه فسيشعر بالحب والتقدير تجاهه على المستوى الشخصي"

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يذكر أن كيفين تريبييه لم يقدم المستوى المنتظر منه رفقة أتلتيكو مدريد، حيث يظهر الفريق كله بشكل أقل من المتوقع خلال الموسم الحالي.