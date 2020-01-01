تريبيير يرد على انتقادات كلوب لأسلوب أتلتيكو مدريد

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رد كيران تريبيير الظهير الأيمن لنادي أتليتكو مدريد على تصريحات مدرب ليفربول يورجن كلوب حول الطريقة التي لعب بها فريقه أمام الريدز في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهتب بتأهل أتليتكو مدريد بالفوز بثلاثية مقابل هدفين.

يورجن كلوب كان قد انتقد طريقة المدرب دييجو سيميوني وتساءل حول الطريقة الغير مفهومة التي لعبوا بها أمامهم.

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وقال تريبير في تصريحات نقلتها شبكة "ميرور" الإنجليزية: "يدرك الناس إننا فريق دفاعي ولكن هل يظنون أننا سنذهب إلى أرضهم ونلعب بشكل هجومي هذا جنون بكل تأكيد".

وأضاف: "إذا ذهبنا إلى هناك ولعبنا بطريقة لعب مفتوحة سينتهي الشوط الأول بنتيجة 6-0 لهم بكل تأكيد".

وأردف: "كنا نلعب على عامل الإرهاق بالنسبة لهم والإندفاع الذين سيلعبوا به في أول المباراة، وهذا ما حدث حتى إن لزم 100 دقيقة حتى ينهاروا".

وتابع: "لا يمكن لأي نادي في العالم في الوقت الحالي أن يهاجم ليفربول في قلب ملعبهم، نحن نجحنا في تنفيذ ما أردنا ليس على أي حد أن يلومنا".

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واختتم: "أنا سعيد للغاية بما حققنا وأتمنى أن تعود كرة القدم بعد عبور أزمة فيروس كورونا ونواصل المضي قدماً نحو البطولة".

يذكر أن جميع مباريات كرة القدم في دول أوروبا تم إيقافها لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا في القارة العجوز.