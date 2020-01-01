لفتة إنسانية من مانشستر يونايتد لعمال النادي بعد إيقاف النشاط

إدارة مانشستر يونايتد ترفض التخلي عن عمال النادي

قررت إدارة مانشستر يونايتد، الالتزام بمواصلة دفع رواتب العاملين بملعب أولد ترافورد، حتى لو لم يتم استكمال الموسم.

واجتمعت اليوم رابطة أندية البريميرليج، وأقرت تمديد تعليق المسابقة حتى 30 أبريل القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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إدارة الشياطين الحمر متعاقدة مع بعض العمال، بصفة غير رسمية، للمساعدة في أيام المباريات على مسرح الأحلام، وبلغ عدد الموظفين 3340 موظفاً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للنادي: "نحن نعتمد على موظفينا المتميزين لتقديم مميزة استثنائية للجماهير في أولد ترافورد".

وواصل: "نتفهم هذه الظروف والأوضاع غير المسبوقة، ونريد أن نشعرهم بالأمان، وأن أجورهم ستكون منتظمة ونتطلع مرة أخرى للترحيب بالجماهير في أولد ترافورد".

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وتستمر إدارة الشياطين الحمر في تقديم اللفتات الإنسانية بعد تفشي الفيروس، بعد أن قدمت 350 جنيه إسترليني لكل شخص قام بشراء تذكرة مباراة الفريق امام لاسك في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

واستضاف لاسك، مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي، ولكن المباراة تمت إقامتها بدون حضور جماهيري، وفاز فيها الشياطين الحمر بخماسية نظيفة.