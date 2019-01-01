تركي آل الشيخ يصرف مكافأة خاصة للاعبي التعاون وهدية للنادي

كان سمو الأمير الوليد بن طلال قد أعلن عن تقديم مليون ريال مكافأة خاصة لنادي التعاون

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية والرئيس الفخري بنادي التعاون عن صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق عقب الحصول على لقب كأس خادم الحرمين.

وخسر الاتحاد لقب الكأس أمام التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

إدارة التعاون تلتقط الصور التذكارية مع كأس الملك 📸 pic.twitter.com/rFNrhD8ECL — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 2, 2019

وقرر آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي التعاون تقديم 150 ألف ريال لكل لاعب وحافلة باص فخمة للنادي بمناسبة الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان سمو الأمير الوليد بن طلال قد أعلن عن تقديم مليون ريال مكافأة خاصة لنادي التعاون عقب تحقيق لقب الكأس.

النصر يُهني التعاون بالحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين

يُذكر أن نادي التعاون قد ضمن مقعدًا في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل ضمن ممثلي السعودية في البطولة.