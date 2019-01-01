ميسي يشيد بأجواء الرياض ويشكر تركي آل الشيخ

نجم الأرجنتين يغادر المملكة صباح غدٍ الأحد رفقة منتخب بلاده

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الإسباني، عن سعادته بتواجده خلال الفترة الحالية في العاصمة السعودية "الرياض"، متوجهًا بالشكر إلى تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، على حفاوة الاستقبال.

الأرجنتيني تواجد في الرياض رفقة منتخب بلاده خلال الأيام الماضية، لخوض لقاء السوبر كلاسيكو أمام منتخب البرازيل على هامش موسم الرياض.

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وقاد نجم البرسا، الأرجنتين أمس الجمعة، للتتويج بطلًا للسوبر كلاسيكو، بالفوز أمام السامبا بهدف وحيد، سجله ميسي، على ملعب جامعة الملك سعود.

وكتب ميسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ناشرًا فيديو تحيته لآل الشيخ قبل المباراة: "سعيد بالعودة مجددًا إلى الرياض، الأجواء رائعة، لذلك أتطلع للقدوم مرة أخرى".

وأضاف: "شكرًا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على الأمسية الرائعة".

قائد التانجو حل بالأمس عقب انتهاء المباراة ضيفًا على وزير الترفيه السعودي في منزله الخاص، لتناول العشاء.

وخاضت الأرجنتين العام الماضي كذلك مباراة بالمملكة أمام البرازيل في أكتوبر 2018، ضمن البطولة الرباعية الدولية، وفاز بها راقصو السامبا بثنائية نظيفة.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني خاض مساء اليوم السبت، المران الأخير له بالمملكة على ملعب جامعة الملك سعود، قبل المغادرة استعدادًا لمواجهة أوروجواي وديًا في 18 من نوفمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يعود ميسي إلى الرياض مرة أخرى في الثامن من يناير المقبل، لمواجهة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.