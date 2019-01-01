تركي آل الشيخ: أين جمهور الهلال؟

رئيس الاتحاد العربي يُشجع جمهور الهلال على شراء التذاكر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن بيع 3 آلاف تذكرة لنهائي بطولة كأس زايد للأندية البطلة، والذي سيُقام يوم الخميس القادم في الإمارات.

ونجح الهلال السعودي اليوم في اللحاق بالنجم الساحلي التونسي للمباراة النهائية للبطولة العربية والتي سيحتضنها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

عبد الله المعيوف: الغيابات أثرت على مستوى الهلال

وتأهل الزعيم السعودي للمباراة بعد تخطيه عقبة مواطنه أهلي جدة بركلات الجزاء الترجيحية اليوم الإثنين، إثر نهاية مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة واحدة هي فوز صاحب الملعب بهدف دون رد.

وحرص آل الشيخ على تشجيع وتحفيز جماهير الموج الأزرق على شراء تذاكر المباراة النهائية، بكتابته عبر حسابه الرسمي على تويتر "إلى الآن تم بيع 3000 تذكرة لجمهور النجم الساحلي التونسي الحبيب لنهائي الخميس ... أين جماهير الهلال".

يُذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن عدد من المفاجآت التي ستشهدها المباراة النهائية وأبرزها السحب على 3 سيارات هدية لجماهير النهائي.