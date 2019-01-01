عبد الله المعيوف: الغيابات أثرت على مستوى الهلال

حارس مرمى الهلال يتحدث بعد الفوز على الأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى عبد الله المعيوف سعادته الكبيرة بانتصار الهلال على أهلي جدة وتأهله لنهائي بطولة كأس زايد للأندية البطلة.

ونجح الزعيم السعودي في تخطي مواطنه بركلات الجزاء الترجيحية بعد خسارته إيابًا 1-0 وهي نفس نتيجة انتصاره ذهابًا في نصف النهائي، وقد لعب المعيوف الدور الأهم في تأهل الهلال بتصديه لثلاث ركلات جزاء ترجيحية من نجوم الأهلي.

وبدأ اللاعب السعودي حديثه مع قناة أبو ظبي الرياضية بتوجيه التهنئة لجمهور الهلال ومواساة الأهلي وجماهيره، مبررًا الأداء السيء لفريقه بالغيابات الكثيرة.

ومضيفًا "الأداء لم يكن الأفضل نتيجة غياب عدد كبير من اللاعبين عن الفريق، نحن سنستعيد عددًا من اللاعبين في الفترة القادمة ونحن بحاجة لهم ولمساعدتهم رغم أن المتواجدين حاليًا لم يُقصروا أبدًا".

عين على الحكم | هل هناك ركلة جزاء للأهلي وأخرى للهلال؟

واصل عن أسباب تراجع الأداء "هناك كذلك السفر الطويل، فنحن لعبنا آخر 5 مباريات خارج ملعبنا والحمد لله تمكنا من تحقيق نتائج إيجابية".

أضاف حول تأثير سياسة المداورة التي كانت متبعة بينه وبين زميله علي الحبسي "بالتأكيد هناك تأثير سلبي للمداورة، لكني ألعب باستمرار في الفترة الأخيرة، علي يحصل الآن على استراحة محارب، لقد لعب كثيرًا في بداية الموسم وبذل قصارى جهده".

"أنا وعلي في خدمة الهلال، وكذلك بقية حراس المرمى في الفريق. نحن مستقبل الهلال وإن شاء الله نعطيه لسنوات قادمة، والتي نتمنى أن تكون كلها أفراح لجماهيره".

أخيرًا قال المعيوف أنهم لم يتدربوا كثيرًا على ركلات الجزاء الترجيحية لأنهم لم يتوقعوا وصول المباراة لها، لكنه وفق في التصدي لثلاثة ركلات.