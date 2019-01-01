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الاتحاد العربي يرصد 3 سيارات هدية لجماهير نهائي كأس زايد

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الاتحاد العربي يحفز الجماهير
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، رصد جائزة ضخمة للجماهير، في مباراة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

الهلال سيواجه النجم الساحلي التونسي، في نهائي كأس زايد للأندية، خلال المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

الاتحاد العربي خصص 3 سيارات هدية للجماهير التي ستحضر مباراة نهائي البطولة العربية، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

جاء ذلك تحفيزًا للجماهير الموجودة في الإمارات، للحضور في مدرجات ملعب هزاع بن زايد، بلقاء الهلال والنجم الساحلي التونسي.

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الهلال صعد إلى المباراة النهائية في كأس زايد للأندية، بعد التفوق على الأهلي، ليواجه النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية.

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