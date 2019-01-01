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الدوري المصري الممتاز

تركي آل الشيخ بعد الفوز على الأهلي: أهدي الفوز للوالدة

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أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الأهلي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

فاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المؤجل من الإسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري الممتاز، اليوم الجمعة.

سجل هدف الأهلي رمضان صبحي، وهدفي بيراميدز خلال الشوط الثاني محمد فاروق وعبد الله السعيد.

تركي آل الشيخ مالك فريق بيراميدز، علق على فوز فريقه على النادي الأهلي، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وعلق آل الشيخ على الصورة قائلًا: "أهدي الفوز للوالدة الله يحفظها".

بيراميدز رفع رصيده للنقطة 33 في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر برصيد 38 نقطة.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس، من 13 مباراة، حيث مؤجل له 5 مباريات.

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