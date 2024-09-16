مؤشر المتعة.. ترتيب أفضل مباريات دوري أبطال أوروبا 2025

متعة منتظرة في مباريات دوري أبطال أوروبا...

اقترب دور المجموعات للنسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، من بدايته والذي سيكون مليئًا بالمباريات المثيرة والممتعة، خاصة مع زيادة عدد فرق البطولة وتغيير نظامها.

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وسيشارك في دور المجموعات 36 فريقًا هذا العام، سيتم تقسيمهم على 4 تصنيفات، وأصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبها أنشأت صحيفة "ريليفو" نموذجًا بالذكاء الاصطناعي، لتحديد أكثر مباريات دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم إثارة ونصحت الجماهير بمتابعتها.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية، فإن مباراة باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، ستكون هي الأكثر إثارة هذا الموسم في دور المجموعات، كذلك سيكون مانشستر سيتي، حاضرًا بمباراة مثيرة أخرى عندما يلعب مع إنتر في الجولة الأولى.

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وستتجه الأعين بكل تأكيد لمتابعة مباراة ليفربول وريال مدريد، وكذلك مباراة برشلونة، مع بايرن ميونخ، والتي ستحمل داخلها الكثير من التفاصيل التي ستجعلها واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم.