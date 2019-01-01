مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2019-20

ندى الشافعي

يعود الدوري الاسباني لكرة القدم في جولته الرابعة غداً الجمعة 13 سبتمبر 2019، الموافق 14 محرم 1441 هجريًا، وستكون البداية بمباراة لأتلتيك بلباو صاحب المركز الثاني في استضافة مايوركا الصاعد حديثًا في سان ماميس، كما أن ثاني أيام الدوري سيكون مليء بالإثارة حيث أن يوم السبت سيشهد مباريات الأربع فرق الأوائل في ترتيب جدول الدوري الموسم الماضي بما في ذلك مباراة برشلونة مع فالنسيا في تكرار لنهائي كأس إسبانيا.

يستعد ريال مدريد لمباراته القادمة ومن المحتمل أن يشارك إيدين هازارد في أول مباراة له مع مضيفه ليفانتي.

لقد كانت بداية الموسم أقل من المستوى بالنسبة للملكي بفوز وتعادلين، ويحتاج المدرب زين الدين زيدان إلى الظهور بمستوي جيد في القترة القادمة بعد النتائج المخيبة للآمال والأداء السئ ضد ريال بلد الوليد وفياريال مما أدى إلى طرح أسئلة حول استمراريته في قيادة الفريق.

إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة هو رجل آخر يتعرض لضغوط قبل نهاية الأسبوع، لكنه سيعاني مجدداً من غياب ليونيل ميسي في مباراته على أرضه أمام بلنسية.

غاب البرغوث عن المباريات الثلاث الأولى من الموسم الجديد في الدوري الإسباني بسبب إصابتة التي تستغرق وقتًا أطول من المتوقع للشفاء وغاب عن الكتلان سحره، يناضل لويس سواريز أيضًا لاستعادة لياقته البدنية، في حين تم تقليص خيارات هجوم فالفيردي في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات عندما تم إعارة رافينيا إلى سيلتا فيجو لبقية الموسم.

يسافر أتلتيكو مدريد إلى سان سيباستيان بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، وسيتواجد دييجو كوستا وجواو فيليكس في أول مباراة لهما ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

ومن خلال هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الدوري الإسباني 2019-20 - الجولة الرابعة:

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مايوركا - اتلتيك بيلباو إيبوروستار الجمعة 13 سبتمبر 2019،

14 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية كارلوس ديل سيرو جراندي beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد- ليفانتي سانتياجو بيرنابيو السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية كزافييه إسترادا فرنانديز beIN SPORTS HD 3 ليجانيس - فياريال بوتاركي السبت 14سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية خوان مارتينيز مونويرا beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - أتلتيكو مدريد أنويتا السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية أدريان كورديرو فيجا beIN SPORTS HD 3 برشلونة - فالنسيا كامب نو السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ماريو ميليرو لوبيز beIN SPORTS HD 3 إيبار - إسبانيول إيبوروا الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

12:00 مصر، 13:00 السعودية جوليرمو كوادرا فرنانديز beIN SPORTS HD 3 ألافيس - إشبيلية مينديزوروزا الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية خافيير ألبرولا روخاس beIN SPORTS HD 3 سلتا فيغو - غرناطة بالایدوس الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية سيزار سوتو جرادو beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - أوساسونا خوسيه زوربيا الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية سانتياجو خايمي لاتري beIN SPORTS HD 3 ريال بتيس - خيتافي بينيتو فيامارين الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية خيسوس خيل مانزانو beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن الجولة الرابعة في الليجا:

للإصابة للإيقاف ليونيل ميسي - برشلونة لا يوجد نيتو - برشلونة لا يوجد لويس سواريز - برشلونة لا يوجد عثمان ديمبيلي - برشلونة لا يوجد إيسكو - ريال مدريد لا يوجد لوكا مودريتش - ريال مدريد لا يوجد لوكا يوفيتش - ريال مدريد لا يوجد موديبو سانيان - ريال سوسيداد لا يوجد أوسكار دي ماركوس - أتلتيك بيلباو لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-20: