كيفية شراء تذاكر حفل جون ليجند في الدوحة: التواريخ وأسعار التذاكر والمزيد

تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاستقبال ليلة موسيقية لا تُنسى، حيث يحل النجم العالمي الحائز على 12 جائزة غرامي، جون ليجند، ضيفاً في حفل مباشر ضمن جولته الشهيرة الأغاني والقصص. هذا الحدث الحصري الذي يقام لليلة واحدة فقط يمنح الجمهور فرصة نادرة للاستماع إلى أعظم أعمال ليجند، بما في ذلك الأغنية الشهيرة All of Me، مع الاستمتاع بالحكايات الشخصية والملهمة التي صاغت مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من عقدين. يأتي هذا الحفل بتنظيم من Visit Qatar ليعزز مكانة الدوحة كوجهة عالمية للفن والترفيه الراقي.

الحصول على التذاكر الآن هو الخطوة الأهم لضمان مكانك في هذا الحفل الذي يتوقع أن تنفد تذاكره بالكامل في وقت قياسي. في GOAL، قمنا بجمع كافة التفاصيل المتعلقة بأسعار التذاكر، الفئات المتاحة، وأفضل المنصات الموثوقة للشراء لضمان تجربة حجز سلسة وآمنة. تابع القراءة لمعرفة كيفية تأمين أرخص التذاكر المتاحة والاستمتاع بليلة ساحرة في قلب الدوحة.

متى موعد حفل جون ليجند؟

من المقرر أن يقام حفل جون ليجند في الدوحة يوم الجمعة، 17 أبريل 2026. يبدأ البرنامج الترفيهي بفعاليات ما قبل الحفل لتهيئة الأجواء، تليها الأمسية الرئيسية التي ستكون حديث الساعة في قطر.

التاريخ والوقت الحدث الموقع التذاكر الجمعة، 17 أبريل 2026 - 9:00 مساءً جون ليجند: ليلة من الأغاني والقصص مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، قاعات 3 و4 احجز الآن

أين يمكن شراء تذاكر جون ليجند؟

لضمان دخولك بشكل رسمي وآمن، يجب شراء التذاكر من خلال المنصات المعتمدة. توفر منصة StubHub تجربة شراء سلسة وموثوقة، مع ضمان كامل لصحة التذاكر ووصولها إليك في الوقت المحدد. تتميز عملية الشراء عبر المنصة بالبساطة والسرعة، حيث تعتمد على نظام التذاكر الإلكترونية (Mobile Tickets) التي تصل مباشرة إلى هاتفك الذكي.

استخدام التذاكر الرقمية يسهل عملية الدخول إلى المركز الوطني للمؤتمرات، حيث لا تحتاج إلى طباعة أي أوراق، مما يجعل دخولك سلساً وبدون أي عوائق (Frictionless Entry). كما أن الشراء عبر منصات عالمية مثل StubHub يوفر لك الحماية في حال نفاد التذاكر من المواقع الرسمية المحلية، حيث تظل خيارك الأفضل للحصول على مقاعد في فئات متنوعة بضمان رسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر جون ليجند؟

تتنوع أسعار التذاكر لتناسب ميزانيات الجميع، حيث تبدأ الأسعار من مستويات تنافسية للغاية لتشجيع كافة محبي الفن على الحضور. التركيز الأساسي لمحبي التوفير هو فئة Bronze التي تعد الأرخص والأكثر طلباً.

الفئة البرونزية (Bronze): تبدأ من حوالي 195 ريال قطري.

الفئة الفضية (Silver): تبدأ من حوالي 350 ريال قطري.

الفئة الذهبية (Gold): تبدأ من حوالي 550 ريال قطري.

الفئة المميزة (Premium): تبدأ من حوالي 800 ريال قطري.

بالنسبة للباحثين عن الرفاهية والخدمات الحصرية، تتوفر باقات الضيافة والـ VIP التي توفر أفضل رؤية للمسرح مع خدمات خاصة:

صالة كبار الشخصيات (VIP Lounge) لشخصين: بسعر 3000 ريال قطري.

صالة كبار الشخصيات (VVIP Lounge) لـ 6 أشخاص: بسعر 6000 ريال قطري.

كيف يمكنني الحصول على تذاكر جون ليجند؟

أفضل طريقة للحصول على التذاكر هي التوجه مباشرة إلى روابط البيع الموثوقة المذكورة أعلاه. نظراً لأن الحفل يقام لليلة واحدة فقط، فإن المنافسة على المقاعد ستكون شديدة. ننصحك باتباع الخطوات التالية لضمان نجاح عملية الحجز:

اختر الفئة التي تناسب ميزانيتك، مع العلم أن فئة 195 ريال قطري هي الأسرع مبيعاً. استخدم بطاقة ائتمان صالحة لإتمام المعاملة فوراً. تأكد من تحميل التذكرة على هاتفك بمجرد استلامها عبر البريد الإلكتروني. في حال واجهت عبارة نفدت الكمية على المواقع المحلية، ابحث في StubHub عن خيارات إعادة البيع المضمونة.

كل ما تحتاج معرفته عن مركز قطر الوطني للمؤتمرات

يعد مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) واحداً من أرقى مراكز المؤتمرات والمعارض في العالم. يقع في منطقة الريان، ويتميز بتصميمه الفريد الذي استوحاه المهندس المعماري أراتا إيسوزاكي من شجرة السدرة، مما يجعله معلماً بارزاً في الدوحة.

تخطيط القاعات والرؤية

سيقام حفل جون ليجند في القاعتين 3 و4، وهما مجهزتان بأحدث تقنيات الصوت لضمان تجربة استماع مذهلة من كافة الزوايا. الترتيب الداخلي يضمن رؤية واضحة للمسرح حتى من المقاعد البرونزية، بينما توفر المقاعد الذهبية والمميزة قرباً كبيراً من الفنان يتيح لك رؤية تعابير وجهه وتفاعله مع البيانو بشكل مباشر.

الوصول والخدمات اللوجستية

الوصول إلى المركز سهل للغاية بفضل البنية التحتية المتطورة في قطر. يمكنك استخدام مترو الدوحة (الخط الأخضر) والنزول في محطة مكتبة قطر الوطنية أو محطة الشقب، ومن ثم استخدام حافلات مترولينك أو المشي لمسافة قصيرة. أما إذا كنت تفضل القيادة، فإن المركز يوفر مواقف سيارات ضخمة ومجانية للزوار. يُنصح بالوصول مبكراً، حيث تبدأ فعاليات ما قبل الحفل في تمام الساعة 7:00 مساءً، بينما تفتح أبواب المسرح في تمام الساعة 8:00 مساءً.

القواعد والتعليمات

يجب على الحضور الالتزام ببعض القواعد العامة لضمان سلامة وراحة الجميع. يمنع دخول الأطفال دون سن 12 عاماً، كما يجب أن يكون القصر تحت سن 16 عاماً برفقة شخص بالغ (21 عاماً أو أكثر). سيخضع جميع الزوار لإجراءات تفتيش أمنية سريعة عند المداخل، لذا يفضل عدم حمل حقائب كبيرة لتسريع عملية الدخول.

استعد لليلة مليئة بالمشاعر والألحان العذبة في قلب قطر. احجز تذكرتك الآن لتكون جزءاً من هذا الحدث الفني الضخم الذي يجمع بين الترفيه والقصص الملهمة لجون ليجند.