تحية أم اعتذار؟ رد غامض من فيديريكو فالفيردي على دعم جمهور ريال مدريد!

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Federico Valverde, Real Madrid Vs. Chelsea Champions League 12042023Getty Images
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فالفيردي رد على دعم جمهور ريال مدريد له بعد الفوز على تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال..

انتظر الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم نادي ريال مدريد الإسباني الوقت المناسب للرد على دعم جماهير "سانتياجو برنابيو" له، بعدما هتفت له قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد حقق الفوز على تشيلسي بثنائية نظيفة ليضع قدمًا في نصف نهائي دوري الأبطال، في انتظار ما ستؤول له مباراة الإياب التي تقام على ملعب "ستامفورد بريدج" بعد أسبوع.

جمهور ريال مدريد قرر الهتاف باسم فالفيردي دعمًا له بعد الأزمة التي نشبت السبت الماضي مع أليكس بايينا جناح نادي فياريال، حيث وجه نجم ريال مدريد لكمات إلى وجه الإسباني الشاب بعد مواجهة الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".

فالفيردي انتظر حتى نهاية المباراة أمام تشيلسي، وتوجه بالتحية إلى جمهور ريال مدريد، وسط وجود نظريتين على تلك اللفتة الخاصة.

النظرية الأولى تقول إن تحية فالفيردي كانت محاولة للاعتذار إلى جمهور ريال مدريد على ما بدر منه بحق بايينا، خاصة وأن الأمر يمس سمعة النادي بطريقة أو بأخرى.

النظرية الثانية، أن الأمر كان مجرد رد للتحية التي قدمها جمهور ريال مدريد للنجم الأوروجوياني قبل بداية المباراة، وإظهار الدعم غير المشروط له.

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