تحية ملكية من جماهير سانتياجو بيرنابيو دعمًا لفالفيردي بعد ضربه بايينا

جماهير بيرنابيو تدعم فيدي فالفيردي بعد أزمته الأخيرة مع بايينا

وجهت جماهير ملعب سانتياجو بيرنابيو التحية للاعبهم الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، خلال مباراة فريقها ريال مدريد وتشيلسي، لدعمه بعد أزمته الأخيرة التي وصلت للشرطة.

وحيت جماهير ريال مدريد لاعبها الأوروجوياني في الدقيقة 15، وهو الرقم الذي يرتديه، لكنها لم تكن تحية صاخبة كما كان معلنًا.

ويستضيف ريال مدريد على ملعبه الآن فريق تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما خسر على نفس الملعب من فياريال 3-2 في الدوري بداية الأسبوع.

وأثيرت أزمة بعد مباراة ريال مدريد وفياريال بعدما ضرب فالفيردي لاعب فياريال أليكس بايينا في وجهه في مرآب للسيارات لأن اللاعب الإسباني وجه عبارات مسيئة لنجله الذي لم يولد.

وينفي لاعب فياريال التفوه بأي عبارات مسيئة تجاه فالفيردي أو عائلته، وتوجه بشكوى ضد لاعب ريال مدريد إلى الشرطة.