تحول يفاجئ الاتحاد في أزمة "حصار" كريم بنزيما

مفاجأة جديدة لنادي الاتحاد في أزمة كريم بنزيما

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العالم أجمع يتابع - حاليًا -، أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والتي أثارت جدلًا كبيرًا بشأن مستقبله.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، في النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي، وسط غيابه المتكرر عن التدريبات.

وغاب المهاجم الفرنسي عن تدريبات العميد كليًا في الفترة الأخيرة، مع أنباء عن رغبته في الرحيل؛ قبل أن يؤكد محامي اللاعب وعدد من المقربين منه، بأنه محاصر في جزيرة موريشيوس؛ بسبب الإعصار.

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وفي هذا السياق.. زفّ الإعلامي الرياضي هتان النجار، بشرى سارة إلى الجماهير الاتحادية، بشأن مصير كريم بنزيما؛ بعد أزمة الإعصار الأخيرة.

النجار أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وصول بنزيما إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية؛ قائلًا: "الحمد لله على السلامة.. وإن شاء الله نشوفه أقوى بعد التوقف"؛ وذلك على الرغم من التأكيدات الصحفية، على أن اللاعب لن يستطيع العودة، قبل أسبوع من الآن.

جدير بالذكر أن بنزيما عاد إلى جدة وليس مدينة دبي الإماراتية، التي تتواجد فيها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد - حاليًا -؛ وهو ما يؤكد أنباء استبعاده من قِبل المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.

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